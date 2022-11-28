فينيسيوس: نيمار أصيب بحمى خفيفة

كشف فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل عن تعرض نيمار دا سيلفا لإصابة جديدة.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد نيمار النادي : باريس سان جيرمان البرازيل

وفاز منتخب البرازيل على سويسرا بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم قطر 2022، ليتأهل إلى دور الـ16. (طالع التفاصيل)

وقال فينيسيوس عقب المباراة: "نيمار أصيب بحمى خفيفة ولذلك لم يحضر مباراة سويسرا معنا".

وأضاف "نيمار كان حزينا لأنه لم يستطع المجيء إلى ملعب المباراة، إنه مريض قليلا وآمل أن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

وسجل كارلوس كاسيميرو هدف فوز البرازيل على سويسرا.

وكان نيمار تعرض للإصابة في المباراة الأولى أمام صربيا بالتواء في الكاحل.

وتأكد غياب نيمار عن باقي مباريات البرازيل في دور المجموعات بسبب الإصابة.

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