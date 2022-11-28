كأس الاتحاد الإنجليزي - سيتي يصطدم بتشيلسي .. ومواجهات قوية بين أندية الدوري الممتاز

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

كأس الاتحاد الإنجليزي

أقيمت اليوم الاثنين قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2022-2023 بتواجد 64 فريقا.

وشهدت القرعة مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

بينما سيلعب مانشستر يونايتد أمام إيفرتون، وسيواجه حامل اللقب ليفربول نظيره ولفرهامبتون.

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وتقام المباريات خلال الفترة من 6 إلى 9 يناير المقبل.

وجاءت مواجهات فرق الدوري الممتاز في القرعة كالتالي:

مانشستر سيتي ضد تشيلسي

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

ليفربول ضد ولفرهامبتون

أوكسفورد يونايتد ضد أرسنال

توتنام هوتسبير ضد بورتسموث

كارديف سيتي ضد ليدز يونايتد

برينتفورد ضد وست هام يونايتد

بورنموث ضد بيرنلي

أستون فيلا ضد ستيفيناج

بلاكبول ضد نوتنجهام فورست

هال سيتي ضد فولام

شيفيلد وينزداي ضد نيوكاسل

كريستال بالاس ضد ساوثامبتون

الفائز من ليستر سيتي وجلينجهام مع الفائز من داجينهام وريدبريدج

كأس الاتحاد الإنجليزي
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