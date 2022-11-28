تشكيل البرتغال - ثلاثة تغييرات من سانتوس أمام أوروجواي

أجرى فيرناندو سانتوس ثلاثة تغييرات على تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروجواي وكوريا الجنوبية وغانا.

وفاز منتخب البرتغال في المباراة الأولى على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تعادل منتخب أوروجواي مع كوريا الجنوبية دون أهداف.

ويغيب دانييلو بيريرا عن صفوف البرتغال بسبب الإصابة.

بينما بدأ نونو مينديش وويليام كارفاليو بجانب بيبي في التشكيل الأساسي.

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وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديش - بيبي - روبن دياز - جواو كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز - ويليام كارفاليو

أمامهما: جواو فيليكس - برونو فيرنانديز - برناردو سيلفا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويختتم منتخب البرتغال مبارياته بمواجهة كوريا الجنوبية.