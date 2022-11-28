مؤتمر المعز علي: لن تكون مشاركتنا الأخيرة في كأس العالم

شدد المعز علي مهاجم منتخب قطر على أن مشاركة بلاده في النسخة الحالية لن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن العنابي سيسعى لمغادرة البطولة بشكل مشرف.

ويلعب منتخب قطر مع هولندا على استاد البيت في ختام مباريات العنابي في دور المجموعات.

وودع منتخب قطر منافسات كأس العالم بعد الخسارة أول مباراتين أمام الإكوادور والسنغال.

وقال المعز علي في المؤتمر الصحفي: "نود إسعاد الجماهير أمام هولندا، نريد أن نقدم أفضل مستوى ممكن من أجل أن يشعر الجميع بالفخر".

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وأضاف "لم نتمكن من تحقيق طموحات وآمال الجماهير في التأهل للدور الثاني، ولكننا سنعمل على توديع المونديال بشكل جيد".

وتابع "أتمنى أن أسجل في كأس العالم مثلما فعلت في آسيا وكوبا أميركا والكأس الذهبية وتصفيات أوروبا، ولكن الهدف الرئيسي هو مساعدة المنتخب في المواجهة الأخيرة لكي نغادر المونديال بأفضل شكل ممكن".

وواصل "كانت مشاركتنا الأولى في كأس العالم ولكنها لن تكون الأخيرة، سنعمل من أجل التواجد في النسخة المقبلة لتعويض ما حدث".

واستكمل "أعتقد أننا لم نكن محظوظين، أردنا أن نعوض خيبة الأمل في المباراة الأولى وقدمنا مستوى أفضل في الثانية ولكن التفاصيل الصغيرة أدت إلى الخسارة في النهاية".

واستطرد "أمامنا مباراة أخيرة يجب أن نلعبها بكل قوة لكي تفخر الجماهير بنا".

وأتم "سنلعب أمما منتخب مرشح للذهاب بعيدا في كأس العالم ولكنه سيكون تحديا خاصا بالنسبة لنا وسنبذل قصارى جهدنا ليكون الظهور الأخير مشرفا".

يذكر أن المعز علي سجل 34 هدفا وصنع 12 آخرين في 76 مباراة مع منتخب قطر.