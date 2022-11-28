مونت كارلو: حالة واحدة تعيد بنزيمة لمعسكر فرنسا في كأس العالم

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

كشف كارلوس رودريجز صحفي" أوندا مدريد" عن مكانية عودة كريم بنزيما لتدريبات ريال مدريد الخميس المقبل بعد تعافيه من الإصابة.

وأعلن الاتحاد الفرنسي ليلة انطلاق كأس العالم عن خروج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من قائمة الديوك لخوض كأس العالم.

راديو مونت كارلو، أوضح أن كريم بنزيمة يمكنه العودة لصفوف منتخب فرنسا مع استمرار تواجده في القائمة الرسمية للديوك.

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وأفاد تقرير سابق من راديو مونت كارلو أن كريم بنزيمة الذي غادر قطر بالفعل قد يحصد ميدالية (في حالة الوصول إلى النهائي أو الفوز بمباراة تحديد المركز الثالث) لأن فرنسا لم تستدعي بديلا له.

وأوضح التقرير أن اسم بنزيمة لا يزال في قائمة الـ26 لاعبا وسيكون مؤهلاً للفوز بميدالية إذا فازت فرنسا بأحد المراكز الـ3 الأولى.

وستتوقف عودة بنزيمة، حال كان جاهزا للمشاركة، على قرار ديدييه ديشامب.

ولعب كريم 97 مباراة دولية، سجل خلالها 37 هدفًا.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.

وهو أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية ولا يشارك في كأس العالم منذ 1978، حين فاز بها كيفن كيجان نجم إنجلترا وهامبورج الألماني بذلك الوقت.

وحسم منتخب فرنسا صعوده لدور الـ16 بعد انتصارين على أستراليا والدنمارك قبل المواجهة الأخيرة أمام تونس.

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