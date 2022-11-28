انتهت كأس العالم - البرازيل (1)-(0) سويسرا.. فوز السامبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل ضد سيوسرا في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

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نهاية المباراة بفوز البرازيل بهدف دون رد

ق 82: جووووووووول كاسيميرو يسجل هدف البرازيل الأول

ق 73: نزول جيسوس وأنطوني بدلا من رافينيا وريتشاليسون

ق 66: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 64: جووووووول فينيسيوس والأول

ق 59: نزول برونو جيماريش وخروج فريد

ق 56: عرضية خطية من فينيسيوس لم يصل لها ريتشارليسون أمام المرمى

ق 53: فرصة خطيرة ضائعة من سويسرا

نزول رودريجو بدلا من لوكاس باكيتا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 27: تمريرة من رافينيا يهدرها فينيسيوس أمام المرمى والحارس سومير ينقذ فرصة الهدف

ق 12: انطلاقة من ريتشاليسون والدفاع يتدخل في الوقت المناسب

انطلاق المباراة