انتهت كأس العالم - البرازيل (1)-(0) سويسرا.. فوز السامبا
الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 17:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل ضد سيوسرا في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر.
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نهاية المباراة بفوز البرازيل بهدف دون رد
ق 82: جووووووووول كاسيميرو يسجل هدف البرازيل الأول
ق 73: نزول جيسوس وأنطوني بدلا من رافينيا وريتشاليسون
ق 66: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 64: جووووووول فينيسيوس والأول
ق 59: نزول برونو جيماريش وخروج فريد
ق 56: عرضية خطية من فينيسيوس لم يصل لها ريتشارليسون أمام المرمى
ق 53: فرصة خطيرة ضائعة من سويسرا
نزول رودريجو بدلا من لوكاس باكيتا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 27: تمريرة من رافينيا يهدرها فينيسيوس أمام المرمى والحارس سومير ينقذ فرصة الهدف
ق 12: انطلاقة من ريتشاليسون والدفاع يتدخل في الوقت المناسب
انطلاق المباراة