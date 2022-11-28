انتهت كأس العالم - البرازيل (1)-(0) سويسرا.. فوز السامبا

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 17:33

كتب : FilGoal

هدف منتخب البرازيل من كاسيميرو أمام سويسرا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل ضد سيوسرا في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل سويسرا - إمبولو يقود الهجوم أمام البرازيل في كأس العالم تشكيل البرازيل - باكيتا يعوض نيمار ضمن تغييرين من تيتي أمام سويسرا

نهاية المباراة بفوز البرازيل بهدف دون رد

ق 82: جووووووووول كاسيميرو يسجل هدف البرازيل الأول

ق 73: نزول جيسوس وأنطوني بدلا من رافينيا وريتشاليسون

ق 66: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 64: جووووووول فينيسيوس والأول

ق 59: نزول برونو جيماريش وخروج فريد

ق 56: عرضية خطية من فينيسيوس لم يصل لها ريتشارليسون أمام المرمى

ق 53: فرصة خطيرة ضائعة من سويسرا

نزول رودريجو بدلا من لوكاس باكيتا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 27: تمريرة من رافينيا يهدرها فينيسيوس أمام المرمى والحارس سومير ينقذ فرصة الهدف

ق 12: انطلاقة من ريتشاليسون والدفاع يتدخل في الوقت المناسب

انطلاق المباراة

البرازيل سويسرا كأس العالم
نرشح لكم
سواريز: لا مزيد من الأعذار.. نستهدف التأهل لدور الـ16 مؤتمر مولر: نحن المرشحون للفوز أمام كوستاريكا على الورق.. وكنا أفضل مما توقعنا أمام إسبانيا مدرب البرتغال: نستهدف صدارة المجموعة لتفادي مواجهة البرازيل مبكرا مستشار وشغوف بالبيانكونيري.. تعرف على المرشح الجديد لرئاسة يوفنتوس لليوم الثاني على التوالي.. جافي غير موجود بالتدريب الجماعي لإسبانيا تقرير: ليفربول وإيفرتون يتصارعان على ضم محمد قدوس كيروش: لعب أمريكا تحسن لقد قفزوا من كونها "سوكر" إلى "فوتبول" حوار في الجول – شيبو: المغرب أفضل مع الركراكي.. وفوجئنا بما حدث في 1998
أخر الأخبار
سواريز: لا مزيد من الأعذار.. نستهدف التأهل لدور الـ16 10 دقيقة | قطر 2022
الخليفي: أشعر بالحزن على أندية سوبر ليج.. وأخبار تركي لـ باريس سان جيرمان تضحكني 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مولر: نحن المرشحون للفوز أمام كوستاريكا على الورق.. وكنا أفضل مما توقعنا أمام إسبانيا 21 دقيقة | قطر 2022
كولو توريه يتولى تدريب ويجان 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب البرتغال: نستهدف صدارة المجموعة لتفادي مواجهة البرازيل مبكرا 54 دقيقة | قطر 2022
مستشار وشغوف بالبيانكونيري.. تعرف على المرشح الجديد لرئاسة يوفنتوس ساعة | قطر 2022
لليوم الثاني على التوالي.. جافي غير موجود بالتدريب الجماعي لإسبانيا ساعة | قطر 2022
تقرير: ليفربول وإيفرتون يتصارعان على ضم محمد قدوس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط