بارتي: الفوز في كأس العالم صعب.. وسنحاول التأهل أمام أوروجواي

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 17:20

كتب : FilGoal

سون ضد توماس بارتي - كوريا الجنوبية أمام غانا

يرى توماس بارتي لاعب وسط منتخب غانا أن مباراة النجوم السوداء ضد كوريا الجنوبية لم تكن سهلة بالمرة رغم تحقيق الفوز.

وفاز منتخب غانا على كوريا بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر. (طالع التفاصيل)

وقال بارتي عقب المباراة: "بحثنا عن الفوز أمام كوريا وكنا نعرف أن المباراة لن تكون سهلة وأن الفوز في كأس العالم يتحقق بصعوبة".

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وأضاف "عندما تحدث التبديلات يتغير أداء الفرق فوق أرض الملعب".

وأكمل "حاولنا أن نتأقلم مع الأوضاع في الشوط الثاني ونجحنا في التسجيل واستغلال الفرصة ودافعنا عن مرمانا".

وواصل "نريد أن نقدم كل ما لدينا وسنحاول التأهل للدور الثاني".

وأتم تصريحاته "الأمر لن يكون سهلا بالمرة أمام أوروجواي وعلينا مواصلة العمل بجدية وفي النهاية أتمنى التأهل".

توماس بارتي كأس العالم غانا كوريا الجنوبية
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