أمرابط: لم نفعل أي شيء في كأس العالم حتى الآن

يدرك سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب أن فريقه لم يحسم تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022 رغم الفوز الثمين على بلجيكا.

وحقق منتخب المغرب فوزا تاريخيا على بلجيكا بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله السلبي الأول مع كرواتيا.

وقال أمرابط في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "لعبنا بشكل جيد، كانت مباراة صعبة للغاية، المهم أننا فزنا".

وأكمل "الآن لدينا 4 نقاط، لكننا لم نفعل أي شيء في المونديال حتى الآن".

وأضاف "علينا أن نفوز بالمباراة الأخيرة ضد كندا لحسم التأهل".

سيناريوهات تأهل المغرب وبلجيكا.. صدارة أسود الأطلس حلم واقعي للغاية

وواصل لاعب فيورنتينا "المنتخب البلجيكي قوي، وأعتقد أنهم لعبوا بشكل جيد لكن ليس من السهل التسجيل ضدهم".

قبل لحظات قليلة من بداية مباراة المغرب وبلجيكا شارك منير المحمدي مع أسود الأطلس بدلا من ياسين بونو.

بونو كان من المفترض أن يشارك بشكل أساسي وظهر مع الفريق أثناء النشيد الوطني ولكن قبل لحظات من بداية المباراة قوجئ الجميع بأن المحمدي هو من حرس مرمى المغرب ضد بلجيكا.

تبديل المحمدي لم يؤثر بشكل سلبي على المغرب إذ ظهر بشكل رائع وحافظ على نظافة شباكه وساهم في فوز فريقه بهدفين دون مقابل.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

وُلد منير في مدينة مليلة الإسبانية الواقعة داخل القُطر المغربي، وقد اختار تمثيل منتخب المغرب مستفيدًا من أصوله العربية.

للذهاب إلى كرنفال FilGoal.com للاعبي كأس العالم.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام حارس المرمى في مباراة بلجيكا.

لعب: 90 دقيقة.

التصديات: 3.

إبعاد الكرة بالقبضة: 1.

تصديات من داخل منطقة الجزاء: 1.

لمس الكرة: 33 مرة.