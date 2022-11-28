تشكيل غانا - ثلاثة تغييرات أمام كوريا الجنوبية.. والأخوان أيو أساسيان

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 14:01

كتب : FilGoal

غانا - كأس العالم 2022

شهد التشكيل الأساسي لمنتخب غانا تحت قيادة دينيس أوتو أدو ثلاثة تغييرات أمام كوريا الجنوبية عن مواجهة البرتغال الأخيرة.

ويبدأ الأخوان جوردان وأندري أيو أساسيان سويا، بعد أن جلس جوردان على مقاعد بدلاء المباراة الافتتاحية.

ويلعب منتخب غانا أمام كوريا الجنوبية ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من منافسات كأس العالم.

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وكان منتخب غانا قد تعرض للخسارة أمام البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الافتتاحية.

وأجرى أدو ثلاثة تبديلات بمشاركة كل من طارق لامبتي وجودوين منساه في الدفاع بجانب جوردان أيو كجناح.

وجاء تشكيل غانا:

حراسة المرمى: لورانس أتي

الدفاع: طارق لامبتي – جودوين منساه - محمد ساليسو – دانييل أمارتي

الوسط: أندري أيو - توماس بارتي – ساليس عبد الصمد – محمد قدوس - جوردان أيو

الهجوم: إينياكي ويليامز

تعرف أكثر على لاعبي غانا في كأس العالم 2022 من خلال كرنفال في الجول.

وعلى دكة البدلاء يتواجد: إبراهيم دانلاد – عبد المناف نور الدين – أليدو سيدو - أليكساندر دجيكو – جوسيف إيدو – دينيس أودي – عبد الرحمن بابا – عثمان بوكاري – دانيل كوفي – كمال الدين سليمانا – جوردان أيوه – دانييل أفريي – كمال سواح – أنتوني سيمينيو.

ويشارك منتخب غانا في كأس العالم 2022 للمرة الرابعة في تاريخه.

كأس العالم غانا جوردان أيو أندري أيو
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