ثنائي إسبانيا: لاعبو ألمانيا طالبونا بإسقاط اليابان

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

إسبانيا - ألمانيا

كشف داني كارباخال وداني أولمو ثنائي منتخب إسبانيا أن لاعبي منتخب ألمانيا طالبوا نظرائهم في اللاروخا بضرورة إسقاط منتخب اليابان في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022.

واشتعلت المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022، بعد نتائج مثيرة في الجولة الثانية، إذ خسرت اليابان بشكل مفاجئ أمام كوستاريكا بهدف دون رد، فيما فرضت ألمانيا التعادل على إسبانيا بهدف لكل طرف.

وقال كارباخال في تصريحات نشرتها جريدة ماركا: "قال لي أنطونيو روديجر زميلي في ريال مدريد (الآن عليك أن تهزم اليابان)".

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وأضاف "لا أعتقد أن أي شخص لديه أي شك في أننا سنذهب إلى مواجهة اليابان للفوز، لأن هذا يؤكد تأهلنا كمتصدرين للمجموعة".

فيما كشف داني أولمو لاعب إسبانيا أن زميليه في لايبزيج ديفيد راوم ولوكاس كلوسترمان طلبا منه الشيء نفسه.

وأضاف "هذا لا يهم، لأننا سندخل مباراة اليابان حتى نحصل على المركز الأول".

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وتقدّم ألفارو موراتا لـ إسبانيا في الشوط الثاني، لكن ألمانيا عادت في الدقائق الأخيرة وأدركت التعادل بواسطة نيكلاس فولكروج.

وحافظت إسبانيا على سجلها خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية أمام ألمانيا منذ انهيار حائط برلين، إذ ترجع الهزيمة الأخيرة أمام الماكينات أمام النسخة الغربية في يورو 1988.

كما وصلت إسبانيا إلى 12 مباراة على التوالي دون هزيمة في البطولات الكبرى (كأس عالم + يورو).

فيما تجنبت ألمانيا الهزيمة بعد 3 خسائر متتالية في كأس العالم بين 2018 و2022.

وفرض فولكروج اسمه على الساحة الكروية الألمانية، بهدفه الثمين في شباك إسبانيا.

وكان كرنفال في الجولقد سلّط الضوء على قصة فولكروج وكيف كان انضمامه للقائمة النهائية مفاجأة مستفيدًا من إصابة تيمو فيرنر.

ولم يسبق لـ فولكروج الانضمام لقائمة ألمانيا أبدًا حتى مونديال 2022، وقد سجل هدفين في 3 مباريات دولية مع الماكينات.

يمتلك فولكروج فلجًا بين السنتين الأماميتين مما أكسبه لقب "لوكي" وهي كلمة تعني "الفلج" في اللغة الألمانية.

يعشق فرقة الروك الأمريكية Survivor ويستمع لأغانيهم قبل المباريات بحثًا عن التحفيز.

وقتما كان متواجدًا في أكاديمية بريمن، تعرض لاصطدام قوي مع أحد زملائه، لينتهي به المطاف بسن زميله مخترقًا جبهته، مما توجب ذهابه إلى المستشفى.

ألمانيا إسبانيا كأس العالم 2022
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