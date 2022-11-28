فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني

فتح الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" تحقيقا ضد الاتحاد الألماني بخصوص غياب لاعب من المنتخب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

وحضر هانز فليك المدير الفني لـ ألمانيا دون لاعب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا في الجولة الثانية.

وكان فليك قد برر ذلك، وقال: "أتيت بنفسي إلى المؤتمر الصحفي لأنني لا أريد أن يقضي لاعب ثلاث ساعات في السيارة، جميع اللاعبين مهمون لذا ليس لدي لاعب هنا. نحن نضع تركيزنا الكامل على المباراة".

وبجانب ذلك، فإن هناك حالة من عدم التوافق تجمع بين المنتخب الألماني والبلد المضيف قطر.

واحتج منتخب ألمانيا قبيل بداية حملته في كأس العالم، إذ ظهر اللاعبون في الصورة الجماعية وأيديهم على أفواههم اعتراضا على قواعد قطر ضد المثلية الجنسية.

ويتواجد المانشافت في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

وتعادل منتخب ألمانيا بهدف لمثله أمام إسبانيا أمس الاثنين ليحصد أول نقطة في المجموعة الخامسة.

ويواجه المنتخب الألماني منافسه كوستاريكا الخميس المقبل في الجولة الثالثة -الأخيرة- من دور مجموعات كأس العالم.

ويحتاج منتخب ألمانيا للفوز في مباراته الأخيرة للتأهل إلى دور المقبل.

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