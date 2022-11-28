تشكيل الكاميرون – حارس مرمى أبها يعوض أونانا أمام صربيا

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 11:01

كتب : FilGoal

منتخب الكاميرون

أعلن ريجوبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن تشكيل بلاده لمواجهة صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

ويشارك ديفيس إباسي حارس مرمى أبها السعودي في تشكيل الكاميرون على حساب أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان الذي تم استبعاده بشكل مفاجئ لأسباب تأديبية.

ولا يمتلك إباسي إلا 5 مباريات دولية في رصيده، آخرها في نوفمبر 2021.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - الكاميرون.. قصة أسدين سونج: يوجد لدينا مشكلة عندما نستحوذ على الكرة.. علينا استغلال الفرص هدف قاس.. إمبولو يسجل لـ سويسرا في الكاميرون بلده الأصلي ويرفض الاحتفال كرنفال كأس العالم - يان سومر "ملك ضربات الجزاء" رجل مباراة سويسرا والكاميرون

ويواصل سونج التعويل على الثلاثي الهجومي: كارل توكو إكامبي، وإيريك ماكسيم شوبو موتينج، وبريان مبيومو، مع إبقاء القائد فينسنت أبو بكر على مقاعد البدلاء.

ويسعى المنتخبان لمداواة الجراحة، بعد أن خسرت الكاميرون بهدف دون رد أمام سويسرا، فيما سقطت صربيا بهدفين دون رد أمام البرازيل، بالجولة الأولى.

تشكيل الكاميرون:

حراسة المرمى: ديفيس إباسي

الدفاع: كولينز فاي - جان شارل كاستيليتو - نيكولاس نكولو - نوهو تولو

الوسط: مارتن هونجلا - أندري فرانك زامبو أنجويسا - بيير كوندي

الهجوم: بريان مبيومو - إيريك ماكسيم شوبو موتنج - كارل توكو إكامبي

دكة البدلاء: - سيمون ناجاباندويتنبو - إنزو إبوس - كريستوفر ووه - أوليفييه مبايزو - أوليفييه نتشام - جيل أوندوا - صامويل جويه - جيروم نجوم مبيكيلي - مارو سوايبو - جورج كيفين نكودو - جان بيير نسامي - كريستيان باسوجوج - فينسنت أبو بكر - مومي نجامالو

طالع كل شيء يخص قائمة منتخب الكاميرون ومديرهم الفني عبر كرنفال في الجول.

الكاميرون صربيا قطر 2022 كأس العالم في المونديال كأس العالم 2022
نرشح لكم
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول مهاجم ألمانيا: نأمل أن تسير الأمور في صالحنا بالجولة الأخيرة بيريزيتش: لعبت كرة القدم من أجل كأس العالم.. ودي بروين ومودريتش أفضل لاعبي الوسط
أخر الأخبار
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم 20 دقيقة | قطر 2022
فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني 27 دقيقة | قطر 2022
غلق الاشتراك في أضخم ماراثون في مصر بـ الأهرامات يوم 30 نوفمبر 46 دقيقة | رياضات أخرى
أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج 56 دقيقة | قطر 2022
ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا ساعة | قطر 2022
مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة ساعة | الكرة المصرية
ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات ساعة | قطر 2022
استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط