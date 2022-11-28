تشكيل الكاميرون – حارس مرمى أبها يعوض أونانا أمام صربيا

أعلن ريجوبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن تشكيل بلاده لمواجهة صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

ويشارك ديفيس إباسي حارس مرمى أبها السعودي في تشكيل الكاميرون على حساب أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان الذي تم استبعاده بشكل مفاجئ لأسباب تأديبية.

ولا يمتلك إباسي إلا 5 مباريات دولية في رصيده، آخرها في نوفمبر 2021.

ويواصل سونج التعويل على الثلاثي الهجومي: كارل توكو إكامبي، وإيريك ماكسيم شوبو موتينج، وبريان مبيومو، مع إبقاء القائد فينسنت أبو بكر على مقاعد البدلاء.

ويسعى المنتخبان لمداواة الجراحة، بعد أن خسرت الكاميرون بهدف دون رد أمام سويسرا، فيما سقطت صربيا بهدفين دون رد أمام البرازيل، بالجولة الأولى.

تشكيل الكاميرون:

حراسة المرمى: ديفيس إباسي

الدفاع: كولينز فاي - جان شارل كاستيليتو - نيكولاس نكولو - نوهو تولو

الوسط: مارتن هونجلا - أندري فرانك زامبو أنجويسا - بيير كوندي

الهجوم: بريان مبيومو - إيريك ماكسيم شوبو موتنج - كارل توكو إكامبي

دكة البدلاء: - سيمون ناجاباندويتنبو - إنزو إبوس - كريستوفر ووه - أوليفييه مبايزو - أوليفييه نتشام - جيل أوندوا - صامويل جويه - جيروم نجوم مبيكيلي - مارو سوايبو - جورج كيفين نكودو - جان بيير نسامي - كريستيان باسوجوج - فينسنت أبو بكر - مومي نجامالو

طالع كل شيء يخص قائمة منتخب الكاميرون ومديرهم الفني عبر كرنفال في الجول.