لويس إنريكي: سنواجه اليابان من أجل الفوز.. ونلعب كأس العالم مثل الدوريات المحلية

شدد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا على أن لاعبي فريقه يلعبون في كأس العالم كما لو كانوا يشاركون في مباريات الدوري مع أنديتهم.

وتعادل منتخب إسبانيا مع ألمانيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

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وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عندما أشاهد المباراة في وقت لاحق تعجبني أكثر من نهايتها وخصوصا تلك المباراة، شاهدت شوط أول أفضل ولكننا ربما افتقدنا بعض الثقة في أنفسنا بقدرتنا على إيزاء ألمانيا أكثر".

وواصل "ما أحبه هو دخول المباريات بدون التكهن بها وهذا ما سنفعله ضد اليابان فقط اللعب من أجل الفوز وتصدر المجموعة".

وتابع "ندير الفريق بشكل طبيعي ونحاول تجربة كأس العالم كفرصة عظيمة وشعارنا هو أن الضغط يعتبر امتياز واللاعبين يلعبون بشكل طبيعي كأنهم يلعبون في بطولة الدوري مع أنديتهم".

وأكمل "نشعر بشعور غريب نحو المباراة لأن الفرصة أتيحت لنا لهزيمة ألمانيا ولكن يجب أن نفكر في اننا نتصدر مجموعة الموت ويجب أن نكون إيجابيين وإن كنا سنلعب 7 مباريات يجب أن نستخدم جميع اللاعبين".

واستطرد "الأمر الصعب بالنسبة لي هو اختيار اللاعبين لأن جميعهم رائعين ويستحقون اللعب وموراتا سعيد وسجل بالفعل هدفين في أوقات قصيرة شارك بها".

وأضاف "كان يومًا مميزًا لعائلتنا، قررنا منذ وقت طويل التعايش بشكل طبيعي مع الأمر، ابنتنا ليست معنا بجسدها، لكنها حاضرة طوال الوقت، نتحدث عنها ونضحك ونتخيل رد فعلها في كثير من المواقف".

وأتم "أؤكد لكم إنني سألعب بكل تنافسية خلال مباراة اليابان ولا يهم من يلعب لأن جميع اللاعبين جيدين يجب أن تفكر ألمانيا في الفوز على كوستاريكا أولا ولكننا سنلعب للفوز ضد اليابان".

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما حصدت ألمانيا أول نقطة لها في المركز الرابع -الأخير- بالمجموعة.

وتحتاج إسبانيا للتعادل مع اليابان من أجل ضمان الصعود لدور الـ 16 أو الفوز لتصدر المجموعة.

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