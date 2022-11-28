نوير: دفاعنا جعل استقبال الأهداف أمرا صعبا.. والأهم هو بقائنا على قيد الحياة

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

مانويل نوير

شدد مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا على رضاه الشديد بما قدمه دفاع فريقه خلال مواجهة إسبانيأ.

وتعادل منتخب ألمانيا مع إسبانيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

اقرأ: معلومات عن مانويل نوير وجميع لاعبي كأس العالم 2022.

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وقال نوير في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة جدا وتمكنا من نقل الخطورة إلى ملعبهم ولم نسمح لهم بالمرور كثيرا وأحيي دفاعاتنا لأنهم جعلوا التسجيل في مرمانا أمرا صعبا".

وتابع "كنا نثق بأنفسنا حتى عندما تأخرنا في النتيجة والشيء الأهم هو إننا لا نزال على قيد الحياة".

وكان منتخب إسبانيا قد تقدم ولكن ألمانيا تعادلت عن طريق البديل نيكلا فولكروج.

وارتفع رصيد إسبانيا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما حصدت ألمانيا أول نقطة لها في المركز الرابع -الأخير- بالمجموعة.

وتحتل اليابان المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد كوستاريكا صاحبة المركز الثالث.

وسيلعب منتخب ألمانيا في مباراته الأخيرة ضد كوستاريكا يوم الخيمس 1 ديسمبر.

وتحتاج ألمانيا لتحقيق الفوز من أجل الوصول لدور الـ 16.

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