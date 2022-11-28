مولر: استعدنا توازننا وأصبح لدينا الآن فرصة للتأهل

يرى توماس مولر لاعب ألمانيا أن المنتخب استعاد توازنه بعد التعادل أمام إسبانيا بهدف لمثله في ثاني جولات دور مجموعات كأس العالم.

بداية ليست الأفضل استهل بها منتخب ألمانيا مشواره في كأس العالم بخسارة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف.

وقال توماس مولر في تصريحات عقب المباراة: "التعادل 1-1 تبدو جيدة، منتخب إسبانيا جيد للغاية. نعلم أنها لم تكن أفضل مبارياتنا على مستوى كرة القدم، لكننا استعدنا توازنا".

وأضاف "وعلى الرغم من كل شيء، لا يزال لدينا فرصة للتأهل، علينا الفوز على كوستاريكا ونأمل أن تكون النتائج الآخرى في صالحنا".

وتعادلت إسبانيا أمام ألمانيا بهدف لكل طرف في استاد البيت، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022.

تقدّم ألفارو موراتا لـ إسبانيا في الشوط الثاني، لكن ألمانيا عادت في الدقائق الأخيرة وأدركت التعادل بواسطة نيكلاس فولكروج.

لترفع إسبانيا رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما حصدت ألمانيا أول نقطة لها في المركز الرابع -الأخير- بالمجموعة.

واشتعلت المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022، بعدما فرضت ألمانيا التعادل على إسبانيا بهدف لكل طرف.

تعرف على سيناريوهات تأهل المجموعة الخامسة

وكانت اليابان خسرت بشكل مفاجئ أمام كوستاريكا بهدف دون رد في المباراة الأخرى لحساب نفس المجموعة.

video:1