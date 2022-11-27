غريب: سعيد بالأداء أمام الأهلي رغم الخسارة

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 21:16

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - شوقي غريب

عبر شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب عن سعادته بمستوى فريقه أمام الأهلي في كأس مصر رغم الخسارة.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال غريب عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أنا سعيد بمستوى اللاعبين في اللقاء، نحن نبني فريقا جديدا ونغير طريقة اللعب".

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وأضاف "نحاول ألا نتعرض لمواقف صعبة مثلما تعرض لها الفريق في الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "لعبنا مباراة صعبة ضد الأهلي الفائز بالسوبر والذي لم يخسر أي مباراة وهذا أول تعادل له مع كولر، ونحن أيضا لم نخسر منذ بداية الموسم".

الأهلي شوقي غريب المقاولون العرب
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