غريب: سعيد بالأداء أمام الأهلي رغم الخسارة
الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 21:16
كتب : FilGoal
عبر شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب عن سعادته بمستوى فريقه أمام الأهلي في كأس مصر رغم الخسارة.
وفاز الأهلي على المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى نصف النهائي. (طالع التفاصيل)
وقال غريب عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أنا سعيد بمستوى اللاعبين في اللقاء، نحن نبني فريقا جديدا ونغير طريقة اللعب".
وأضاف "نحاول ألا نتعرض لمواقف صعبة مثلما تعرض لها الفريق في الموسم الماضي".
وأتم تصريحاته "لعبنا مباراة صعبة ضد الأهلي الفائز بالسوبر والذي لم يخسر أي مباراة وهذا أول تعادل له مع كولر، ونحن أيضا لم نخسر منذ بداية الموسم".
video:1
تصريحات شوقي غريب وكولر عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب بـ كأس مصر 🔥🔥#ستاد_مصر pic.twitter.com/dYHqK84rhR— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 27, 2022
نرشح لكم
مران الزمالك - عودة فيريرا واستمرار تأهيل شيكابالا بعدما هز شباك المقاولون.. كريم فؤاد يسجل آخر 3 أهداف لـ الأهلي عضو إدارة سموحة: لن نعود لزمن الرجل الأوحد.. وهذا ما نأخذه على فرج عامر مؤتمر كولر: المهم التأهل في الكأس دون النظر إلى الطريقة.. وحافظت على سلامة اللاعبين بركلات الترجيح.. الأهلي يعبر عقبة المقاولون إلى نصف نهائي كأس مصر كأس مصر - رغم الطرد.. بيراميدز يجتاز البنك الأهلي ويضرب موعدا مع الزمالك إصابة قوية للاعب الاتحاد السكندري الشاب انتهت في كأس مصر - بيراميدز (1) (0) البنك الأهلي