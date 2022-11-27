بركلات الترجيح.. الأهلي يعبر عقبة المقاولون إلى نصف نهائي كأس مصر

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022 بعدما تغلب على المقاولون العرب بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1، وفي ركلات الترجيح فاز الأهلي بنتيجة 4-3.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة سموحة، وفي الطرف الآخر يلعب الزمالك ضد بيراميدز.

وصف المباراة

كانت الهجمة الأولى في المباراة من نصيب المقاولون بعدما وصلت الكرة إلى أحمد الشيمي داخل منطقة الجزاء ليسدد أعلى مرمى الشناوي في الدقيقة الثانية.

ورد الأهلي بركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء سددها محمد أشرف لكن أبو السعود أبعدها إلى ركنية في الدقيقة 8.

وأهدر حسام حسن فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13 بعدما أرسل له أفشة تمريرة وضعته في مواجهة المرمى لكنه سدد بالقدم اليسرى أعلى العارضة.

ومن جديد أهدر حسام حسن فرصة التسجيل بعد عرضية من كريم فؤاد لكن لم يقابلها بالشكل الأمثل لتضيع الكرة من أمام المرمى.

ومرر أفشة كرة إلى شادي حسين الذي قابلها بتسديدة قوية لكن الكرة مرت جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى الأهلي التبديل الأول بنزول أليو ديانج بدلا من عمرو السولية.

وغادر أحمد الشيمي لاعب المقاولون الملعب بعدما تعرض للإصابة في الدقيقة 58 وشارك بدلا منه أحمد عفيفي.

ونجح كريم فؤاد في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 68 بعد تمريرة من محمد فخري وضعته في مواجهة المرمى ليسدد كرة لم يستطع محمود أبو السعود التصدي لها بالشكل الأمثل لتسكن الشباك.

وعقب الهدف شارك محمد شريف في التبديل الثاني للأهلي بدلا من شادي حسين.

ومن هجمة مرتدة انطلق عمر فتحي من ناحية اليمين وأرسل عرضية قابلها جون أوكلي بتسديدة قوية سكنت شباك محمد الشناوي في الدقيقة 75 مسجلا هدف التعادل للمقاولون.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالثنائي رامي ربيعة وبرونو سافيو بدلا من حسام حسن وأفشة في الدقيقة 80 لتنشيط هجوم الأحمر.

وأهدر طاهر محمد فرصة إنهاء المباراة في الدقيقة 93 بعدما أرسل له سافيو كرة وضعته في مواجهة المرمى من ناحية اليسار ليسدد بشكل غريب بعيدا عن المرمى.

لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1 ويذهب الفريقين إلى الوقت الإضافي.

الوقت الإضافي

ومع بداية الوقت الإضافي غادر طاهر محمد وشارك بدلا منه بيرسي تاو.

وشارك أيضا أحمد نبيل "كوكا" بدلا من محمد فخري في الدقيقة 98.

وانتهى الوقت الإضافي أيضا بالتعادل 1-1، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح سجل للأهلي كل من رامي ربيعة ومحمد هاني وأليو ديانج وياسر إبراهيم.

وسجل للمقاولون كل من أحمد علاء وأوشايا وأمير عابد.

بينما أهدر فاروقا نور الدين وسدد خارج المرمى، وتصدى محمد الشناوي لركلة عمر فايد.

لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بركلات الترجيح.