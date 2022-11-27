مؤتمر كولر: المهم التأهل في الكأس دون النظر إلى الطريقة.. وحافظت على سلامة اللاعبين

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 21:12

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - مارسيل كولر

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن المهم هو تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس مصر دون النظر إلى الطريقة.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباريات الكأس الأهم فيها هو التأهل دون النظر إلى الطريقة، وهذا ما حققناه وما أخبرت به اللاعبين في المحاضرة".

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وأضاف "المهم هو التأهل سواء جاء في 90 دقيقة أو 120 دقيقة أو بركلات الترجيح، واللاعبين نفذوا تعليماتي وتأهلوا".

وأكمل "للأسف الفريق اضطر إلى التسرع في اللعب والتمرير وحاولنا أن نلعب بطريقتنا ولكن الخصم أغلق المساحات جيدا وجعل الأمور أصعب علينا".

وأتم تصريحاته "أجريت بعض التغييرات في التشكيل لأننا ينتظرنا ضغط مباريات كبير في الفترة المقبلة ولا أريد أن أخسر اللاعبين ويجب أن أحافظ عليهم".

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