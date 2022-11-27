بورنموث يعلن اسم مدربه الجديد

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

جاري أونيل - بورنموث

أعلن نادي بورنموث يوم الأحد تعيين جاري أونيل كمدير فني دائم للفريق.

أونيل تولى منصب المدير الفني المؤقت لبورنموث منذ أغسطس الماضي عقب إقالة سكوت باركر، وقاد الفريق في 12 مباراة.

ووقع جاري أونيل البالغ من العمر 39 عامًا على عقد مدته 18 شهرًا.

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مع بند إمكانية التمديد لعام آخر.

وصعد أونيل بالفريق من المركز الـ17 إلى المركز الـ14، قبل توقف الدوري الإنجليزي بسبب كأس العالم 2022.

كان بيل فولي مالك نادي بورنموث الجديد قد فكر في تعيين مدرب ليدز السابق مارسيلو بيلسا قبل أن يقرر التمسك بمديره الفني المؤقت.

أول مباراة لأونيل كمدرب دائم ستكون ضد تشيلسي في 27 ديسمبر المقبل.

جاري أونيل بورنموث الدوري الإنجليزي
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