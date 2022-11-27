رينارد يسمح لسلمان الفرج بمغادرة معسكر السعودية

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 14:39

كتب : FilGoal

سلمان الفرج وميسي

سمح هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية لقائده سلمان الفرج بمغادرة معسكر الأخضر في قطر.

وجاء ذلك بعد التقرير الطبي الذي أوضح عدم قدرته على المشاركة في بقية مباريات البطولة وحاجته لبرنامج علاجي.

وأعلن منتخب السعودية في وقت سابق طبيعة إصابة سلمان الفرج المتوقع غيابه عن باقي مباريات كأس العالم 2022.

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وتعرض الفرج لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وأفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه أن الفحوصات الطبية التي أجريت لسلمان الفرج كشفت عن وجود إصابة في عظمة الساق.

وكان هيرفي رينار مدرب السعودية قد قال عقب اللقاء: "سيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض أي مباريات أخرى في كأس العالم".

وأضاف "لا أستطيع تأكيد غياب الفرج عن المباريات التالية في المسابقة، لكن ذلك سيكون صعبا".

الفرج تخطى إصابته في الكتف التي تعرض لها مؤخرا ليشارك في التشكيل الأساسي أمام الأرجنتين.

وتعرض لإصابة في الركبة بعد مرور نصف ساعة من اللقاء قبل أن يستكمل المباراة ثم يستبدل في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وظهر البالغ من العمر 33 عاما عقب اللقاء مستندا على عكازين.

يذكر أن منتخب السعودية يمتلك ثلاث نقاط من فوز على الأرجنتين وهزيمة أمام بولندا.

ومن المنتظر أن يواجه المكسيك في الجولة الأخيرة يوم 30 نوفمبر.

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وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

الأرجنتين خسرت مباراة في كأس العالم بعد التقدم في الشوط الأول للمرة الأولى منذ 1930.

وخسر منتخب الأرجنتين المباراة الافتتاحية له في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

ولأول مرة منذ 1990، يسخر التانجو أمام فريق غير أوروبي في كأس العالم وتحديدا أمام الكاميرون.

قطر 2022 كأس العالم السعودية سلمان الفرج
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