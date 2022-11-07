كأس العالم - "لدينا بلد بأكمله خلفنا".. رينار والحملة السعودية

"أستطيع النظر في أعينكم.. أنتم رائعين.. لكنها لم تنتهي بعد.. أرجوكم.. لا يمكننا التراخي .. سنفعلها معا.. لدينا بلد بأكمله خلفنا".

إذا شاهدت صراخ وحماس الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية عند إلقاء ذلك الخطاب على لاعبيه ستعلم أنك مُقبل على نسخة مختلفة من المنتخب الملقب بـ"الأخضر" خلال كأس العالم 2022 بقطر.

الشغف والملامح الحادة التي ظهرت في حديث رينار مع لاعبي المنتخب السعودي توحي بأن المدرب الفرنسي لن يقبل باستمرار تواجد الأخضر كضيف شرف مثلما حدث خلال آخر 4 نسخ شارك فيهم بكأس العالم.

المدرب الذي اشتهرت بلاده بحملات الحروب قديما سيكون هو من يحمل راية السعودية في حملتها بحثا عن إنجاز تاريخي.

"بصمات هيرفي رينار واضحة خلال مشوار التأهل وخبراته في كأس العالم توفر الثقة اللازمة للمنتخب".

"لله الحمد كنت موجودا في أفضل مشاركة بتاريخ المنتخب السعودي بكأس العالم، وأتمنى أن يصل الجيل الحالي إلى ما هو أبعد أو على الأقل التأهل لثمن النهائي".

أما بهذه الكلمات عبر سعيد العويران أسطورة الكرة السعودية وصاحب الهدف الشهير في شباك بلجيكا بمونديال 1994 لـ FilGoal.com عن أمنياته لمنتخب بلاده.

العويران كان أحد نجوم المشاركة الأبرز في تاريخ السعودية بكأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ ذهب الأخضر إلى ثمن نهائي المسابقة للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

إصرار رينار وحديث العويران والدعم اللا محدود الذي حصل عليه منتخب السعودية يؤكد أن تعددت الأسباب والهدف واحد وهو الذهاب بعيدا خلال المشاركة السادسة لمنتخب السعودية بمنافسات كأس العالم.

مشوار التأهل

منتخب السعودية حجز مقعدا في منافسات كأس العالم 2022 بقطر بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

23 نقطة خلال 10 مباريات منحت المنتخب السعودي بطاقة التأهل الأولى المباشرة وحصل منتخب اليابان على البطاقة الثانية المباشرة برصيد 22 نقطة.

فيما تأهل منتخب أستراليا عقب خوض مباراة الملحق أمام بيرو بعد احتلاله المركز الثالث خلف السعودية واليابان وهذا ما ينم عن قوة وصلابة المجموعة التي حسم الأخضر صدارتها.

منتخب السعودية بدأ مشواره في التصفيات النهائية بالفوز على فيتنام بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب مرسول بارك بالرياض العاصمة.

وعاد فريق المدرب رينار بثلاث نقاط ثمينة من أرض نظيره العماني في الجولة الثانية بعدما فاز عليه بهدف نظيف.

وواصل المنتخب السعودي نتائجه المميزة وحقق فوزا ثمينا على منتخب اليابان بهدف دون رد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وحصد منتخب السعودية النقطة 12 بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي وفاز على الصين بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وأوقف منتخب أستراليا انتصارات المنتخب السعودي وتعادلا سلبيا في الجولة الخامسة في مباراة أقيمت بمدينة سيدني.

وحقق منتخب السعودية انتصارين متتالين على حساب فيتنام بهدف دون رد وعلى سلطنة عمان بالنتيجة ذاتها.

وتلقى المنتخب السعودية الهزيمة الأولى على يد نظيره الياباني بهدفين دون رد ضمن الجولة الثامنة ما عقد حسابات المجموعة وبات مقعد التأهل المباشر في خطر.

منتخب السعودية تعادل مع الصين بهدف لكل فريق وخطف صدارة المجموعة في الجولة الأخيرة بالفوز على أستراليا بهدف دون رد.

أسماء منتظرة

منتخب السعودية يضم بين صفوفه مجموعة من العناصر المميزة نجحت في قيادة منتخب بلادها إلى نهائيات كأس العالم رغم الصعوبات البالغة.

الصعوبات البالغة تكمن هنا في لوائح الدوري السعودي التي تتيح لكل ناد ضم 7 لاعبين أجانب (تم زيادتهم إلى 8 بداية من الموسم الجاري) ما يعني صعوبة حصول اللاعب المحلي على فرصة المشاركة باستمرار وهذا أخطر شيء قد يواجهه لاعب كرة القدم بحسب ماجد عبد الله أسطورة الكرة السعودية ونادي النصر.

فراس البريكان اسم لم يسمع عنه الكثير قبل تأهل منتخب السعودية لكأس العالم 2022.

المهاجم الشاب البديل في قائمة نادي النصر تحول إلى نجم يشار إليه بقميص المنتخب السعودي لفضل ثقة مدربه الفرنسي رينار.

البريكان ترك النصر وذهب ليلعب دور البطولة بقميص نادي الفتح، وسجل 3 أهداف مؤثرة بقميص المنتخب السعودي في التصفيات النهائية خاصة هدفه في مباراة اليابان.

صالح الشهري مهاجم الهلال ظل بديلا لبافيتميبي جوميز ومن بعده أوديون إيجالو في تشكيلة فريقه، لكنه استغل الفرصة مع المنتخب السعودي خلال مشوار التصفيات.

الشهري سجل 4 أهداف في شباك كل من: الصين وفيتنام (هدفين) وسلطنة عمان ليلع دورا حاسما في تأهل الأخضر لكأس العالم.

مهاجم الهلال تعرض لإصابة خطيرة نهاية الموسم المنصرم ولكنه عاد إلى الملاعب خلال الأسابيع الأخيرة ودخل حسابات رينار لقيادة الأخضر في كأس العالم.

يعد سالم الدوسري أحد أهم الأسماء في الكرة السعودية بشكل خاص والعربية بشكل عام ويعول عليه الشارع السعودي كثيرا في الذهاب بعيدا في كأس العالم.

الدوسري صاحب تجربة اللعب في فياريال وإن كانت قصيرة إلا أن خبرة اللاعب من المنتخب السعودي وكذلك الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا تجعله أحد الأسماء المنتظرة في مونديال قطر.

ويأتي فهد المولد ضمن القوام الرئيسي للمنتخب السعودي ويملك ثقة بلا حدود من رينار رغم الأزمات التي تعرض لها مؤخرا.

نجم الشباب الحالي استطاع التخلص من أزمة إيقافه بسبب الحصول على المنشطات واستعاد توازنه خلال الجولات الأخيرة من الدوري السعودي مع ناديه الجديد.

وبات المولد على رأس مجموعة من اللاعبين شاركوا في النسخة الماضية من كأس العالم بقميص السعودية وأمامهم مهمة كبرى في قطر.

مجموعة متوازنة

سيلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022 بقطر رفقة منتخبات، الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وسيبدأ منتخب السعودية مبارياته بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم 22 نوفمبر المقبل، على أن يواجه بولندا بالجولة الثانية يوم 26 من الشهر ذاته.

ويختتم المنتخب السعودي مباريات دور المجموعات بمواجهة يولندا يوم 30 نوفمبر ضمن الجولة الثالثة.

وقال رينار في تصريحات لقناة "العربية" عن مجموعة السعودية: "علينا معرفة أن الأصعب ينتظرنا في المونديال، فنحن سنواجه منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك".

وتابع "علينا أن نتحلى بالثقة لأن جودة اللاعب السعودي عالية للغاية".

فيما قال سعيد العويران لـ FilGoal.com: "أعتقد أن مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم متوازنة، وتخطي دور المجموعات ليس بالأمر الصعب".

وأضاف "المنتخب الأرجنتيني فريق كبير ولكنه ليس بجيل العمالقة (دييجو) مارادونا و(جابرييل) باتيستوتا وكانيجيا وغيرهم".

واختتم "علينا الانتظار حتى المباريات الودية والتحضيرات الأخيرة لفرق المجموعة وبناء عليها ستتضح الرؤية فيما يتعلق بالمنافسة على تخطي دور المجموعات".

سجل المونديال

المنتخب السعودي سيخوض التجربة السادسة في تاريخه بمنافسات كأس العالم بعد 5 تجارب سابقة منها 4 نسخ على التوالي.

التجربة الأولى كانت في كأس العالم 1994 بأمريكا عندما خطف زملاء سعيد العويران بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

خسرت السعودية من هولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة الأولى وسجل فؤاد أنور أول هدف سعودي في منافسات كأس العالم.

وفازت السعودية على المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة الثانية قبل أن يمنحها هدف سعيد العويران التاريخي في بلجيكا بطاقة العبور لثمن نهائي كاس العالم.

وأنهت السويد قصة المنتخب السعودي في ثمن نهائي كأس العالم بعدما حمسها منتخبها نتيجة المباراة 3-1.

التجربة الثانية كانت في فرنسا 1998 ولكنها لم ترتقي لطموحات الشارع السعودي بعد إنجاز نسخة امريكا 1994.

السعودية خسرت من فرنسا برباعية وخسرت من الدنمارك بهدف دون رد وحصلت على نقطة وحيدة بعد التعادل مع جنوب إفريقيا 2-2.

التجربة الثالثة كانت في كوريا واليابان 2002 وتعرض المنتخب السعودي هناك للخسارة بنتيجة ثقيلة على يد منتخب ألمانيا بنتيجة 8-0.

وخسرت السعودية مجددا على يد الكاميرون بهدف دون رد ومن أيرلندا بثلاثية دون رد في نسخة للنسيان.

رابع تجارب الأخضر السعودي كانت في ألمانيا عام 2006 وبدأها بالتعادل مع نظيره التونسي بنتيجة 2-2.

وخسر منتخب السعودية من أوكرانيا بنتيجة 4-0 قبل أن يودع البطولة بالهزيمة من إسبانيا بهدف دون رد.

وغاب منتخب السعودية عن منافسات كأس العالم في نسختي 2010 و2014 قبل أن يعود في مونديال روسيا 2018.

خسارة ثقيلة من روسيا بنتيجة 5-0 ومن أورجواي بهدف دون رد قضت على أحلام السعودية في العبور لثمن النهائي قبل الفوز الشرفي على مصر بهدفين مقابل هدف في ختام دور المجموعات.

سامي الجابر لاعب الهلال السابق هو هداف منتخب السعودية خلال مشاركاته الخمس بكأس العالم بواقع 3 أهداف.

بينما يعد محمد الدعيع حارس الهلال السابق، اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب السعودية في كأس العالم بواقع 10 مباريات.

منتخب السعودية يخوض كأس العالم 2022 بهدف تخطي دور المجموعات والوصول بعيدا فهل ينجح في ذلك؟