بعد رد كيروش الناري.. كيلنسمان: سأحاول الاتصال به لتهدئة الأمور

أوضح يورجن كلينسمان مهاجم ألمانيا السابق أن تصريحاته التي أغضبت كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران أسيء فهمها.

كلينسمان انتقد منتخب إيران قبل أن يطلق كيروش كلمات نارية نحو مدرب ألمانيا السابق.

وقال كلينسمان لهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C: "لقد أسيء فهم كلماتي، واقتطعت من سياقها".

وأضاف "سأحاول الاتصال بكيروش، لتهدئة الأمور".

وتابع "لم أنتقد أبدا كارلوس كيروش أو مقاعد بدلاء إيران. حتى أن البعض اعتقد أنني كنت أنتقد الحكم لأنه لم يفعل أي شيء بشأن الطريقة التي يتصرفون بها على مقاعد البدلاء".

وأكمل "كل ما تحدثت عنه هو ردود أفعالهم العاطفية، وهو أمر مثير للإعجاب بشكل ما. يعيش المقعد بأكمله في المباراة. إنهم يقفزون لأعلى ولأسفل".

وأتم "كارلوس كيروش مدرب عاطفي للغاية، وهو دائمًا يحاول إعطاء لاعبيه كل طاقته وتوجيهه".

ويرى كيروش إن تصريحات كلينسمان هي عار على كرة القدم.

وكان منتخب إيران قد حقق الفوز على ويلز بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

وكتب كيروش رسالة لكلينسمان عبر حسابه على فيسبوك وجاءت كالتالي:

"عزيزي يورجن، لقد أخذت زمام المبادرة وناديتني بكارلوس لذلك من المناسب أن أناديك يورجن صحيح؟".

وتابع "حتى لو لم تعرفني بشكل شخصي ولكنك شككت في شخصيتي بحكم متحيز وبغض النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب فإن هذه التصريحات حول ثقافة إيران والمنتخب واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم".

وأضاف "لا أحد يستطيع أن يشكك بنزاهتنا إن لم يكن في مستوانا بالطبع وعلى الرغم من قول ذلك نود أن ندعوك إلى زيارة معسكرنا كضيف والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد والشعب والشعراء والفن والجبر وكل جيل الألفية الثقافية الفارسية وأيضا الاستماع من لاعبينا عن مدى حبهم لكرة القدم واحترامهم لها".

وشدد "كشخص أمريكي/ ألماني نحن نتفهم عدم دعمك لنا لا مشكلة وعلى الرغم من ملاحظاتك الفاضحة على بي بي سي التي تحاول تقويض جهودنا وتضحياتنا ومهارتنا فإننا نعدك باننا لن نصدر أي أحكام بشأن ثقافتك وجذورك وخلفيتك وأنك ستكون دائما موضع ترحاب في عائلتنا".

وأتم "في الوقت نفسه نريد فقط أن نتابع باهتمام كامل قرار فيفا بشأن منصبك كعضو لمجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022 لأنه من الواضح أننا نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا".

وكان كلينسمان قد هاجم منتخب إيران وكارلوس كيروش قائلا: "كارلوس مناسب جدا لإيران ولثقافتهم لقد فشل في أمريكا الجنوبية مع كولومبيا ثم فشل في التأهل لكأس العالم مع مصر وعاد لإيران قبل بداية البطولة مباشرة وهو المكان الذي عمل فيه لمدة طويلة".

وتابع "الأمر ليس مصادفة هذا جزء من ثقافتهم وكيف يلعبون هم يعملون على الحكم والمساعد والحكم الرابع ودائما يتحدثون معهم وهناك الكثير من المواقف التي لم نراها وهذه هي ثقافتهم يحاولون إخراجك من المباراة عن طريق استفزازك".

وأضاف "كان الأمر ليختلف لو كان حكما آخر لأنهم كانوا يحاوطوه بخمسة لاعبين".

ويحتل منتخب إيران المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطة عن كل من إنجلترا وأمريكا صاحبا الصدارة.

وسيلعب منتخب إيران مباراته الأخيرة في المجموعة مع أمريكا الثلاثاء 29 نوفمبر على ملعب الثمامة.

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