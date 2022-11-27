فاران: تألق مبابي؟ العمل الجماعي مهم لكن موهبته تصنع الفارق

شدد رافاييل فاران مدافع منتخب فرنسا على أن موهبة كيليان مبابي تصنع الفارق مع الفريق في مباريات كأس العالم 2022.

وفاز منتخب فرنسا على الدنمارك بهدفين سجلهما مبابي مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وقال فاران في تصريحات نقلتها جريدة ليكيب: "مبابي لاعب موهوب للغاية يصنع الفارق".

وأكمل "كان علينا أن نكون صلبين بشكل جماعي لتهيئة الظروف لمن هم في الأمام لصنع الفارق".

وأضاف مدافع مانشستر يونايتد "كرة القدم عمل جماعي، لكن الموهبة تصنع الفارق دائما".

وأتم "استمتع دائما باللعب في كأس العالم، وأحاول استغلال كل لحظة، ما أجمل اللعب لمنتخب بلادك في المونديال".

مبابي تساوى مع زين الدين زيدان بتسجيل 31 هدفا لفرنسا. وهو الآن أيضا ثاني أفضل هداف للديوك في كأس العالم بعد جوست فونتين الذي سجل 13 هدفا.

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وحقق منتخب فرنسا 6 انتصارات على التوالي في كأس العالم، أطول سلسلة منذ إسبانيا 2010.

وأصبح منتخب فرنسا أول حامل لقب لا يودع البطولة من الدور الأول منذ 2010.

ويختتم منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة بمواجهة تونس.

حصد كيليان مبابي جائزة رجل مباراة فرنسا والدنمارك في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022.

وسجل الفرنسي الشاب ثنائية قادت الديوك لإنهاء لعنة البطل والتي بدأت منذ 2002. (طالع التفاصيل)

وواصل مبابي تألقه إذ حصد أيضا جائزة رجل مباراة فرنسا ضد أستراليا والتي فازت فيها الديوك بنتيجة 4-1. (طالع التفاصيل)

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ومن بينهم كيليان مبابي صاحب الثنائية ضد الدنمارك.

يقال إن مؤسسات تفوق كرة القدم تدخلت للحفاظ على بقاء كيليان في باريس سان جيرمان، والأكيد أن والدته فايزة العماري حصلت على صفقة جيدة.

مبابي كان لاعبا عرض ريال مدريد ما يقرب من 200 مليون يورو لضمه قبل نهاية عقده بعام واحد، وكان من المفترض أن يحصل عليه مجانا قبل أن تتحول الدفة.

نجم كأس العالم 2018 قبل أن يكمل عامه العشرين، تربى في ضواحي باريس حيث العنف هو اللغة السائدة، وشهد في عمر لا يتجاوز 7 سنوات، أعمال شغب وحرق العديد من السيارات، ومن رحم تلك الظروف خرج أحد أفضل لاعبي العالم.

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أرقام قياسية

وصل كيليان مبابي للهدف رقم 30 له مع منتخب فرنسا بعمر 23 عاما و340 يوما.

وأصبح مبابي عاشر لاعب يسجل 30 هدفا بقميص منتخب فرنسا.

كما بات مبابي ثاني لاعب فرنسي يسجّل في 3 مباريات متتالية في كأس العالم بعد جوست فونتين 1958 (سلسلة من 6 مباريات).

وأصبح خامس أسرع لاعب يسجل 30 هدفا بقميص منتخب فرنسا، بعد كل من:

جوست فونتين – 20 مباراة

ميشيل بلاتيني – 50 مباراة

جيان بيير بابان – 53 مباراة

ديفيد تريزيجيه – 56 مباراة

كيليان مبابي – 61 مباراة

كما أصبح سادس أصغر لاعب على مستوى المنتخبات الأوروبية يصل لـ 30 هدفا دوليا منذ عام 1945ـ بعد كل من:

ساندرو كوسيتش – المجر – 22 عاما و10 أشهر

فرينيك بوشكاش – المجر – 23 عاما و29 يوما

لوكاس بودولسكي – ألمانيا – 23 عاما و3 أشهر

فلودزيميرز لوبانسكي – بولندا – 23 عاما و7 أشهر

جون جريفرز – إنجلترا – 23 عاما و9 أشهر

كيليان مبابي – فرنسا – 23 عاما و11 شهرا

ماذا قدم أمام الدنمارك؟

دقائق: 90

أهداف: 2

لمس الكرة: 57

دقة تمرير: 90%

تمريرات صحيحة: 28 من 31

تمريرات مفتاحية: 3

عرضيات صحيحة: 1 من 5

تسديدات: 6

مراوغات ناجحة: 2 من 6

فرص مهدرة محققة: 1

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 12

حصول على أخطاء: 3

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