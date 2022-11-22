كأس العالم – مبابي رجل مباراة فرنسا وأستراليا
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 23:50
كتب : FilGoal
فاز كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أستراليا.
وحقق منتخب فرنسا الفوز على أستراليا بأربعة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في ملعب الجنوب في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وتفوق مبابي على باقي لاعبي المنتخبين، ليحصل على جائزة رجل المباراة.
وسجل كيليان مبابي الهدف الثالث لأبطال العالم في الدقيقة 68 من عمر المباراة.
كما صنع نجم باريس سان جيرمان الهدف الرابع لمنتخب فرنسا بعد عرضية متقنة حولها أوليفيه جيرو برأسية في الشباك.
أرقام مبابي في المباراة
دقائق اللعب 90
سجل 1
صنع هدف
لمس الكرة 83
تمريرات صحيحة 37
تمريرات مفتاحية 3
عرضيات ناجحة 3
تسديدات على المرمى 1
مراوغات ناجحة 3
نرشح لكم
ذا أثليتك: هاري كين يثير القلق في إنجلترا.. وفحص طبي يحسم موقفه عائلة جلايزرز تعلن نيتها بيع مانشستر يونايتد مؤتمر بوسكيتس: المباراة الأولى دائما صعبة.. وحزين من أجل جايا البطل يوقف اللعنة الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.. جيرو يعادل رقم هنري سكاي: ملاك مانشستر يونايتد يستعدون لبيع النادي مؤتمر إنريكي: كوستاريكا تملك خبرة كأس العالم.. ولهذا السبب استبعدت جايا كأس العالم - ليفاندوفسكي: شكرا على الدعم.. وأعتذر على ركلة الجزاء الضائعة
أخر الأخبار
ديشامب: إصابة لوكاس هيرنانديز تبدو خطيرة 35 دقيقة | قطر 2022
البطل يوقف اللعنة ساعة | قطر 2022