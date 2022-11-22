كأس العالم – مبابي رجل مباراة فرنسا وأستراليا

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

فرنسا ضد أستراليا - مبابي

فاز كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أستراليا.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على أستراليا بأربعة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في ملعب الجنوب في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتفوق مبابي على باقي لاعبي المنتخبين، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

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وسجل كيليان مبابي الهدف الثالث لأبطال العالم في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

كما صنع نجم باريس سان جيرمان الهدف الرابع لمنتخب فرنسا بعد عرضية متقنة حولها أوليفيه جيرو برأسية في الشباك.

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أرقام مبابي في المباراة

دقائق اللعب 90

سجل 1

صنع هدف

لمس الكرة 83

تمريرات صحيحة 37

تمريرات مفتاحية 3

عرضيات ناجحة 3

تسديدات على المرمى 1

مراوغات ناجحة 3

منتخب فرنسا كيليان مبابي كأس العالم 2022
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