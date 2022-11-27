مواعيد مباريات الأحد 27 نوفمبر 2022.. قمة أوروبية في المونديال وكأس مصر

يشهد اليوم الأحد الموافق 27 من نوفمبر 2022 عددا من المباريات في منافستي كأس العالم بقطر وكأس مصر عن الموسم الماضي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس العالم

تنطلق مباريات اليوم بمواجهة بين اليابان وكوستاريكا في تمام الثانية عشر ظهرا ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، ويذاع اللقاء عبر بي إن سبورتس 1 ماكس.

أما في الثالثة عصرا فيلعب منتخب المغرب أمام بلجيكا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 ماكس.

بينما تلعب كرواتيا ضد كندا في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس.

وتختتم مباريات اليوم من كأس العالم بقمة أوروبية بين إسبانيا وألمانيا في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر بي إن سبورتس 2 ماكس.

كأس مصر

تختتم منافسات ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر بمواجهتين.

يلعب الأهلي أمام المقاولون العرب على استاد الأهلي we السلام في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر أون تايم سبورتس.

بينما يواجه بيراميدز فريق البنك الأهلي في نفس التوقيت ويذاع عبر أون تايم سبورتس 2.