كأس العالم - دي ماريا: سنواصل القتال

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

الأرجنتين × المكسيك - أنحيل دي ماريا

شدد أنخيل دي ماريا لاعب الأرجنتين أن منتخب بلاده سيواصل القتال وتقديم كل شيء في كأس العالم 2022.

وانتصر منتخب الأرجنتين على المكسيك بنتيجة 2-0. (طالع التفاصيل)

وقال أنخيل دي ماريا عقب المباراة: "اليوم أدخلنا السعادة للجماهير، ولنا ولعائلتنا، سنواصل القتال ودائما سنقدم كل شيء"

أخبار متعلقة:
كرنفال في الجول - تساوى مع رونالدو.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين والمكسيك سيناريوهات التأهل - المجموعة الثالثة.. مصير السعودية والأرجنتين بين الفوز وانتظار الآخرين إنزو فيرنانديز: هذه المجموعة ستمثل الأرجنتين بأفضل طريقة في كأس العالم ميسي: اليوم يبدأ كأس عالم جديد بالنسبة لنا

وأضاف "اليوم لحسن الحظ فزنا وننعم بسلام ذهني للجميع".

وأردف "اعتقد أننا لم نُعان بسبب الضغط، المباراة الأولى سارت بطريقة غير متوقعة".

وأتم "اليوم لعبنا مباراة كبيرة أمام منافس كبير، كنا نعلم إنها لن تكون مباراة سهلة، وإنها لن تشهد العديد من الأهداف".

ومرر دي ماريا الكرة إلى ميسي في الهدف الأول الذي مهّد فوز التانجو على المكسيك.

ونجح الأرجنتين في تحقيق الانتصار الأول له في المونديال بعدما خسر الجولة الماضية أمام السعودية ليحصد أول 3 نقاط في كأس العالم.

وبذلك يحتل الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق نقطة عن بولندا المتصدر.

وبالتساوي مع منتخب السعودية في المركز الثالث، ويتفوق التانجو على الأخضر فقط بفارق الأهداف.

ويقبع منتخب المكسيك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ثنائية فوز الأرجنتين سجلها كل من ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.

أنخيل دي ماريا الأرجنتين كأس العالم 2022 كأس العالم
نرشح لكم
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول مهاجم ألمانيا: نأمل أن تسير الأمور في صالحنا بالجولة الأخيرة بيريزيتش: لعبت كرة القدم من أجل كأس العالم.. ودي بروين ومودريتش أفضل لاعبي الوسط
أخر الأخبار
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم 17 دقيقة | قطر 2022
فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني 25 دقيقة | قطر 2022
غلق الاشتراك في أضخم ماراثون في مصر بـ الأهرامات يوم 30 نوفمبر 43 دقيقة | رياضات أخرى
أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج 53 دقيقة | قطر 2022
ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا ساعة | قطر 2022
مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة ساعة | الكرة المصرية
ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات ساعة | قطر 2022
استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط