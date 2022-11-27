كأس العالم - دي ماريا: سنواصل القتال

شدد أنخيل دي ماريا لاعب الأرجنتين أن منتخب بلاده سيواصل القتال وتقديم كل شيء في كأس العالم 2022.

وانتصر منتخب الأرجنتين على المكسيك بنتيجة 2-0. (طالع التفاصيل)

وقال أنخيل دي ماريا عقب المباراة: "اليوم أدخلنا السعادة للجماهير، ولنا ولعائلتنا، سنواصل القتال ودائما سنقدم كل شيء"

وأضاف "اليوم لحسن الحظ فزنا وننعم بسلام ذهني للجميع".

وأردف "اعتقد أننا لم نُعان بسبب الضغط، المباراة الأولى سارت بطريقة غير متوقعة".

وأتم "اليوم لعبنا مباراة كبيرة أمام منافس كبير، كنا نعلم إنها لن تكون مباراة سهلة، وإنها لن تشهد العديد من الأهداف".

ومرر دي ماريا الكرة إلى ميسي في الهدف الأول الذي مهّد فوز التانجو على المكسيك.



























ونجح الأرجنتين في تحقيق الانتصار الأول له في المونديال بعدما خسر الجولة الماضية أمام السعودية ليحصد أول 3 نقاط في كأس العالم.

وبذلك يحتل الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق نقطة عن بولندا المتصدر.

وبالتساوي مع منتخب السعودية في المركز الثالث، ويتفوق التانجو على الأخضر فقط بفارق الأهداف.

ويقبع منتخب المكسيك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ثنائية فوز الأرجنتين سجلها كل من ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.