رقصة التانجو مستمرة

استعاد منتخب الأرجنتين توازنه وحقق الفوز على المكسيك بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين المكسيك

ونجح الأرجنتين في تحقيق الانتصار الأول له في المونديال بعدما خسر الجولة الماضية أمام السعودية ليحصد أول 3 نقاط في كأس العالم.

ويستمر راقصو التانجو في المونديال بعد هذه النتيجة.

وبذلك يحتل الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق نقطة عن بولندا المتصدر.

وبالتساوي مع منتخب السعودية في المركز الثالث، ويتفوق التانجو على الأخضر فقط بفارق الأهداف.

ويقبع منتخب المكسيك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ثنائية فوز الأرجنتين سجلها كل من ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.

وصف المباراة

المكسيك تدفع بخمسة في الدفاع، وأليكسيس فيجا وإرفينج لوزانو يقودان الهجوم 🇲🇽🏆#في_المونديال pic.twitter.com/enKw5I3HBb — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2022

جاء الشوط الأول ضعيف المستوى من الطرفين ولم يشهد أي فرص حقيقية على مرمى أي من الحارسين.

وشهد الشوط الأول الكثير من التدخلات العنيفة والالتحامات بين لاعبي الأرجنتين والمكسيك.

وحصل منتخب المكسيك على مخالفة لُعبت داخل منطقة الجزاء لكنها مرت من أمام هيكتور مورينو قبل أن يصل لها أمام المرمى.

وأرسل ميسي عرضية نحو المرمى أبعدها الحارس أوتشوا.

وتلقى منتخب المكسيك ضربة بعدما تعرضه قائده أندريس جواردادو للإصابة وغادر وشارك بدلا منه إريك جوتيريز في الدقيقة 42.

وقبل نهاية الشوط الأول نشط منتخب الأرجنتين في محاولة للهجوم ولكن دون أي خطورة على مرمى أوتشوا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني ظهر منتخب الأرجنتين بشكل هجومي أفضل بعض الشيء، وحصل ميسي على مخالفة من أمام منطقة الجزاء سددها بنفسه لكن الكرة ذهبت بعيدا عن إطار المرمى.

وأجرى ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين التبديل الأول في الدقيقة 57 بنزول إنزو فيرنانديز بدلا من جويدو رودريجيز.

ودفع أيضا بالثنائي خوليان ألفاريز ومولينا بدلا من لوتارو مارتينيز ومونتيل.

لدغة ميسي

وأخيرا نجح النجم ليونيل ميسي في هز الشباك بعدما استلم الكرة أمام منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس أوتشوا لتسكن الشباك وتعلن تقدم الأرجنتين في الدقيقة 65.

وعقب الهدف غادر دي ماريا أرض الملعب رفقة أليكس ماك أليستر وشارك بدلا منهما بالاسيوس وكريستيان روميرو.

وبدأ منتخب المكسيك في الهجوم محاولا إحراز التعادل ولكن محاولاته لم تكتمل بالشكل الجيد أمام مرمى إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين.

ومثلت هجمات الأرجنتين المرتدة خطورة على مرمى أوتشوا حارس المكسيك، وانطلق البديل ألفاريز من الناحية اليسرى وأرسل عرضية خطيرة أبعدها الدفاع في الوقت المناسب.

هدف قتل المباراة

وقتل إنزو فيرنانديز المباراة وسجل هدف تأكيد فوز الأرجنتين في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من الناحية اليسرى لم يستطع الحارس أوتشوا التصدي لها.

وعقب الهدف الثاني حاول منتخب المكسيك الهجوم ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بثنائية دون رد.

ويلعب منتخب الأرجنتين في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة ضد بولندا والمكسيك ضد السعودية يوم 30 نوفمبر الجاري.