كرنفال في الجول - تساوى مع رونالدو.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين والمكسيك
الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 00:06
كتب : FilGoal
حصد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، جائزة رجل المباراة ضد المكسيك في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لـ كأس العالم 2022.
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
وانتصر منتخب الأرجنتين على المكسيك بنتيجة 2-0. (طالع التفاصيل)
ورفع ميسي جائزة رجل المباراة في كأس العالم للمرة السابعة ليصبح الأكثر حصدا لها بالتساوي مع كريستيانو رونالدو.
وسجل ميسي وصنع في انتصار التانجو الأول بالمونديال القطري.
وبات ليونيل ميسي أول لاعب من الأرجنتين يسجل ويصنع في نفس المباراة بكأس العالم منذ أن سجل وصنع ضد صربيا في 2006.
ومنذ 1966 أصبح ميسي أصغر لاعب يسجل ويصنع في نفس المباراة ضد صربيا في 2006 بعمر 18 عاما و357 يوما، وأيضا الأكبر أمام المكسيك بعمر 35 عاما و155 يوما.
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