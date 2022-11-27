كرنفال في الجول - تساوى مع رونالدو.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين والمكسيك

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

هدف ليونيل ميسي مع الأرجنتين في المكسيك

حصد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، جائزة رجل المباراة ضد المكسيك في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لـ كأس العالم 2022.

وانتصر منتخب الأرجنتين على المكسيك بنتيجة 2-0. (طالع التفاصيل)

ورفع ميسي جائزة رجل المباراة في كأس العالم للمرة السابعة ليصبح الأكثر حصدا لها بالتساوي مع كريستيانو رونالدو.

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وسجل ميسي وصنع في انتصار التانجو الأول بالمونديال القطري.

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وبات ليونيل ميسي أول لاعب من الأرجنتين يسجل ويصنع في نفس المباراة بكأس العالم منذ أن سجل وصنع ضد صربيا في 2006.

ومنذ 1966 أصبح ميسي أصغر لاعب يسجل ويصنع في نفس المباراة ضد صربيا في 2006 بعمر 18 عاما و357 يوما، وأيضا الأكبر أمام المكسيك بعمر 35 عاما و155 يوما.

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بالتأكيد قصة ميسي معروفة للجميع.

وإليكم قصة رواها بذاته في حواره الأخير: "كبرت مع كرة القدم طوال الوقت. دائما ما كنت ألعب مع إخوتي وأقاربي والأشخاص الأكبر سنا. كنت أحب اللعب في الحي، وطفولتي قضيتها في الشارع. اليوم بات ذلك صعبا".

"لعبنا في نادي الحي، وكانت جدتي تأخذنا للتدريبات.في يوم ما كان هناك لاعب غائب عن الفريق الأكبر سنا وطلبت جدتي من المدرب أن يضعني معهم بدلا منه. لقد أقنعته وهنا بدأ كل شيء".

"في المدرسة كنت كسولا وهذا كلفني الكثير. لقد كان سلوكي جيدا، ولكنهم عاقبوني بالحرمان من الكرة وهذا أجبرني على العمل جيدا في المدرسة".

"حين كان عمري 7 أو 8 أعوام ذهبت لرؤية فريق نيويلز أولد بويز في الملعب. بدأت اللعب هناك حين بلغت الثامنة وحتى سن 12 عاما حين كنت ألعب في فرق مكونة من 11 لاعبا بالفعل. بدأت علاجي في الأرجنتين بعمر 11 عاما، وكان مكلفا للغاية ووالدي فعل كل شيء ليتحمل ثمنه.لقد كان ذلك صعبا".

"أجريت اختبارات في ريفر بليت وقالوا لي: عد مجددا. أخبروني أنهم سيتحملون ثمن العلاج ولكن كان يجب أن أحصل على إذن نيويلز، لم أحاول حتى لأني كنت أعلم أن ذلك مستحيل".

"أجريت اختبارات لمدة 15 يوما في برشلونة، وفي اليوم الأخير لعبت مباراة مع فئة عمرية أكبر. بالنسبة لي كان رائعا أن أتواجد في برشلونة، فقد منحوني الملابس والحذاء وملعبا صناعيا. بدأت التدرب ومنحوني كرة لإجراء الإحماء بنفسي، لم أر أي شيء مثل ذلك من قبل".

ماذا قدم ميسي أمام المكسيك؟

دقائق: 90

أهداف: 1

تمريرات حاسمة: 1

تسديدات: 2

لمس الكرة: 64

تمريرات صحيحة: 36 من 41

تمريرات مفتاحية: 1

عرضيات صحيحة: 0 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 9 من 20

حصول على أخطاء: 5

ارتكاب أخطاء: 3

ليونيل ميسي رجل المباراة الأرجنتين المكسيك كأس العالم 2022
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