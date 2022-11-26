إنزو فيرنانديز: هذه المجموعة ستمثل الأرجنتين بأفضل طريقة في كأس العالم

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - الأرجنتين - المكسيك

حقق إنزو فيرنانديز لاعب وسط منتخب الأرجنتين حلمه بتسجيل هدف في كأس العالم 2022.

وسجل إنزو هدف تأكيد الفوز على المكسيك في الدقيقة 86 والانتصار بنتيجة 2-0. (طالع التفاصيل)

وقال إنزو فيرنانديز عقب المباراة: "دائما ما حلمت بارتداء هذا القميص، واليوم حلم تسجيل هدف في كأس العالم أصبح حقيقة".

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وأضاف "سعيد بالفوز اليوم، هذه المجموعة تستحق، لكل من يشجعنا في الأرجنتين ويدعمونا من المنزل، أهدي هذا الفوز لهم".

وأكمل "هذه المجموعة ستمثل الأرجنتين بأفضل طريقة ممكنة، نريد الفوز في اللقاء المقبل، وهو الذي سيكون مهما لنا".

ونجح الأرجنتين في تحقيق الانتصار الأول له في المونديال بعدما خسر الجولة الماضية أمام السعودية ليحصد أول 3 نقاط في كأس العالم.

وبذلك يحتل الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق نقطة عن بولندا المتصدر.

وبالتساوي مع منتخب السعودية في المركز الثالث، ويتفوق التانجو على الأخضر فقط بفارق الأهداف.

ويقبع منتخب المكسيك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ثنائية فوز الأرجنتين سجلها كل من ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.

الأرجنتين كأس العالم إنزو فيرنانديز
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