ميسي: اليوم يبدأ كأس عالم جديد بالنسبة لنا

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

هدف ليونيل ميسي مع الأرجنتين في المكسيك

شدد ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين على أن اليوم بالنسبة لفريقه هو بداية كأس العالم الحقيقية بعد الفوز على المكسيك.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين

وقال ميسي عقب المباراة: "في البداية لم تكن الأمور هي الأفضل بالنسبة لنا ولكن بعد تسجيل الهدف عدنا لنكون منتخب الأرجنتين الذي يجب أن نكون عليه".

وأضاف "أنا سعيد وكان علينا أن نحقق هذا الفوز الضروري جدا لنا، والآن نرتاح بعض الشيء".

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وأكمل "الفوز كلفنا الكثير وأول مباراة لم نظهر بالصورة الجيدة، الفريق به الكثير من اللاعبين الشباب ويشاركون لأول مرة في كأس العالم، ولكنها ليست مبررات للخسارة أمام السعودية".

وأوضح "كان يجب علينا أن نظهر بشكل مغاير تماما وكان علينا العودة اليوم".

وأكد ميسي "لا يمكننا الاستسلام، كل المباريات المقبلة بالنسبة لنا نهائيات، لا يمكن ارتكاب الأخطاء".

وأتم تصريحاته "اليون كان يجب أن نفوز، واليوم يبدأ كأس عالم جديد بالنسبة لنا".

واستعاد منتخب الأرجنتين توازنه وحقق الفوز على المكسيك بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

ونجح الأرجنتين في تحقيق الانتصار الأول له في المونديال بعدما خسر الجولة الماضية أمام السعودية ليحصد أول 3 نقاط في كأس العالم. (طالع التفاصيل)

ثنائية فوز الأرجنتين سجلها كل من ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.

ويلعب منتخب الأرجنتين في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة ضد بولندا والمكسيك ضد السعودية يوم 30 نوفمبر الجاري.

ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم
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