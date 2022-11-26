كأس العالم - موعد مباراة تونس ضد فرنسا.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

مباراة منتخب تونس وأستراليا

يستعد المنتخب التونسي لمواجهة أخيرة قوية في دور المجموعات من كأس العالم بلقاء فرنسا في الجولة الثالثة والأخيرة.

وتعادل نسور قرطاج في الجولة الأولى أمام الدنمارك دون أهداف قبل أن يخسر أمام أستراليا بهدف دون رد.

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بينما فاز منتخب فرنسا على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ثم الدنمارك بهدفين مقابل هدف.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 30 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد المدينة التعليمية.

ويعلق على المباراة عصام الشوالي.

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وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 أو2.

ومن المتوقع أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا

وتقام منافسات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

فرنسا تونس كأس العالم قطر 2022
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