كرنفال في الجول - الثانية على التوالي.. مبابي رجل مباراة فرنسا والدنمارك

حصد كيليان مبابي جائزة رجل مباراة فرنسا والدنمارك في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022.

وسجل الفرنسي الشاب ثنائية قادت الديوك لإنهاء لعنة البطل والتي بدأت منذ 2002. (طالع التفاصيل)

وواصل مبابي تألقه إذ حصد أيضا جائزة رجل مباراة فرنسا ضد أستراليا والتي فازت فيها الديوك بنتيجة 4-1. (طالع التفاصيل)

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ومن بينهم كيليان مبابي صاحب الثنائية ضد فرنسا.

يقال إن مؤسسات تفوق كرة القدم تدخلت للحفاظ على بقاء كيليان في باريس سان جيرمان، والأكيد أن والدته فايزة العماري حصلت على صفقة جيدة.

مبابي كان لاعبا عرض ريال مدريد ما يقرب من 200 مليون يورو لضمه قبل نهاية عقده بعام واحد، وكان من المفترض أن يحصل عليه مجانا قبل أن تتحول الدفة.

نجم كأس العالم 2018 قبل أن يكمل عامه العشرين، تربى في ضواحي باريس حيث العنف هو اللغة السائدة، وشهد في عمر لا يتجاوز 7 سنوات، أعمال شغب وحرق العديد من السيارات، ومن رحم تلك الظروف خرج أحد أفضل لاعبي العالم.

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أرقام قياسية

وصل كيليان مبابي للهدف رقم 30 له مع منتخب فرنسا بعمر 23 عاما و340 يوما.