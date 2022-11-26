أمير مرتضى: الفوز على المصري مهم للغاية.. وأغلقنا ملف الكأس ونستعد لمباراة الدوري

شدد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أهمية الفوز على المصري في ربع نهائي كأس مصر 2022.

ومهدت صاروخية سيد عبد الله طريق الزمالك لمواصلة حملة الدفاع عن لقب كأس مصر بالفوز على المصري بنتيجة 1-0 في ربع نهائي المسابقة على استاد الجيش ببرج العرب.

وقال المشرف على الكرة في تصريحاته عقب المباراة: "الفوز مهم للغاية في ظل فترة توقف الدوري لفترة طويلة، بالإضافة إلى وجود إصابات كثيرة في صفوف الفريق".

وتابع "كأس مصر بطولة مهمة للاستمرار فيها حتى النهاية خاصة أننا واجهنا فريقا صعبا في ظل الظروف التي نمر بها بالإضافة إلى غياب جوسفالدو فيريرا المدير الفني بسبب حالة الوفاة ونقدم له التعازي".

وأوضح "فيريرا سيصل القاهرة فجر غدا الأحد بعد تلقيه العزاء في وفاة نجل زوجته بالبرتغال مؤكدا انه كان يتابع الفريق خلال سفره ويتواصل بشكل مستمر مع جهازه المعاون".

وأتم "المهم هو تحقيق المكسب والتأهل لنصف النهائي، وأغلقنا ملف مباراة الكأس ونستعد بقوة لمباراة الدوري المقبلة أمام المصري".

الزمالك بطل نسخة 2021 من كأس مصر يواصل حملته في الدفاع عن لقبه في 2022.

وينتظر الزمالك الفائز من لقاء بيراميدز والبنك الأهلي لمعرفة هوية منافسه في نصف نهائي كأس مصر 2022.