صاروخية أمام المصري تقود الزمالك لمواصلة حملة الدفاع عن لقب كأس مصر

مهدت صاروخية سيد عبد الله طريق الزمالك لمواصلة حملة الدفاع عن لقب كأس مصر بالفوز على المصري بنتيجة 1-0 في ربع نهائي المسابقة على استاد الجيش ببرج العرب.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق سيد عبد الله.

الزمالك بطل نسخة 2021 من كأس مصر يواصل حملته في الدفاع عن لقبه في 2022.

وينتظر الزمالك الفائز من لقاء بيراميدز والبنك الأهلي لمعرفة هوية منافسه في نصف نهائي كأس مصر 2022.





























































































































التشكيل

اختار روي أجواش المدرب المساعد أن يبدأ بـ يوسف إبراهيم "أوباما" في التشكيل الأساسي كمهاجم وهمي وبجواره أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور.

ولم يتواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا في مباراة اليوم، لأسباب أسرية ومن المقرر أن يعود غدا الأحد 27 نوفمبر.

واعتمد إيهاب جلال على المهاجم الدولي مروان حمدي في قيادة هجوم فريقه.

وصف المباراة

مرت أول 25 دقيقة هادئة بين لاعبي الفريقين مع انحسار اللعب في وسط الملعب.

في الدقيقة 30 جاءت الفرصة الأولى، إمام عاشور توغل من الجهة اليسرى وأرسل عرضية مرت من الجميع.

بعد 8 دقائق تحصل فريد شوقي وعمرو السيسي على بطاقة صفراء لكل لاعب.

في الدقيقة 40 تصدى محمود جاد لتسديدة حمزة المثلوثي.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول بدأت الأجواء في الاشتعال.

صور من مواجهة الزمالك والمصري بكأس مصر 📸 أحمد مصطفى #كأس_مصر pic.twitter.com/ZKxPl35C5r — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2022

محمد أشرف "روقا" سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، لكن عبد العزيز السيد حكم اللقاء رفض احتساب الحكم بداعي لمس الكرة لحسام عبد المجيد وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع تلقى كريم العراقي عرضية متقنة من التونسي إلياس الجلاسي، وسددها من فوق محمد عواد فارتطمت بالحارس ومن ثم العارضة لتخرج لركنية، وينتهي الشوط الأول سلبيا.

📸 لحظة انفراد كريم العراقي وتسديدة في العارضة قبل نهاية الشوط الأول بين الزمالك والمصري #كأس_مصر pic.twitter.com/wZWfqitzzO — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2022

في الدقيقة 49 تحصل عماد الدين بوبكر على بطاقة صفراء بعد عرقلة أحمد سيد "زيزو" على حدود المنطقة، خطأ لم يستغله لاعبو الأبيض بالشكل الأمثل.

وتألق محمد عواد في إبعاد رأسية عماد الدين بوبكر في الدقيقة 54.

في الدقيقة التالية رد مصطفى الزناري برأسية لكنها مرت بعيدة عن القائم الأيسر لمحمود جاد.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 59.

عرضية من أحمد سيد "زيزو" من الجهة اليمنى، وصلت إلى سيد عبد الله الذي أطلق تصويبة صاروخية مقوسة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

📸 لحظة تسجيل سيد عبد الله هدف الزمالك في مرمى المصري بكأس مصر واحتفال اللاعب 📸 مصطفى عميرة#كأس_مصر pic.twitter.com/JjMG00CnAB — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2022

في الدقيقة 66 أجرى إيهاب جلال أول تغيير في اللقاء بإشراك أحمد الشيخ بدلا من فريد شوقي.

الدقائق التالية شهدت محاولات من الفريق البورسعيدي لكن لم تكتمل وعابها التسرع.

في الدقيقة 79 تحصل حسين السيد على بطاقة صفراء لعرقلة إمام عاشور.

وشارك يوسف أسامة نبيه بدلا من أوباما في أول تغيير للأبيض.

وأشهر عبد العزيز السيد بطاقة صفراء في وجه حسن علي بعد عرقلة زيزو في الدقيقة 83.

🔴 لقطات من مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر 📸 مصطفى عميرة pic.twitter.com/AfZSwsYLfL — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2022

حاول إيهاب جلال تنشيط الجبهة الهجومية في الدقيقة 84 بإشراك عبد الرحيم دغموم ومحمد عبد اللطيف "جريندو" بدلا من إسلام أبو سليمة وإيزي إيميكا على الترتيب.

وتحصل روقا على بطاقة صفراء في الدقيقة 87 بعد تدخل قوي في منتصف الملعب على أحمد الشيخ.

وأجرى أجواش تغييرين في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، بمشاركة عبد الله جمعة وسيف جعفر بدلا من سيد عبد الله وإمام عاشور.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سدد زيزو كرة مرت بعيدة عن المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه.