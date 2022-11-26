رفعت يسجل في فوز الوحدة بكأس رابطة الإمارات.. ويحصد جائزة رجل المباراة

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الوحدة الإماراتي

قاد المحترف المصري أحمد رفعت فريقه الوحدة الإماراتي للفوز على اتحاد كلباء بخماسية مقابل هدف في كأس رابطة الأندية المحترفة الإماراتي.

أحمد رفعت

النادي : الوحدة

الوحدة

واستطاع الوحدة الفوز على اتحاد كلباء في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي.

ليتأهل الفريق إلى الدور الثاني من البطولة.

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وسجل أحمد رفعت الهدف الثاني لفريقه خلال المباراة، بينما سجل اللاعب تيجالي 3 أهداف هاتريك بعدما دخل كبديل في الشوط الثاني.

وعقب اللقاء حصل أحمد رفعت على جائزة رجل المباراة.

وانتقل أحمد رفعت لصفوف الوحدة بداية الموسم الجاري قادما من فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم.

أحمد رفعت الوحدة الإماراتي
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