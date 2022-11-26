مران الأهلي - محاضرة نظرية من كولر قبل مواجهة المقاولون

أدى فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون في دور الثمانية لكأس مصر مساء غدا الأحد، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وقبل انطلاق المران خاض الفريق فقرة بدنية داخل صالة الجيم، ثم أعقبها محاضرة نظرية من مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وقاد يانكون ميشيل مدرب الحراس تدريبات رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وواصل محمود متولي لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.