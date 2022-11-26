كأس العالم – الشهري: إذا سجلت السعودية ركلة الجزاء لتغيرت النتيجة ضد بولندا
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 18:05
كتب : FilGoal
يرى صالح الشهري مهاجم منتخب السعودية أن ركلة الجزاء التي أهدرها الأخضر غيرت نتيجة المباراة أمام بولندا.
صالح الشهري
النادي : الهلال
وخسر منتخب السعودية بثنائية دون رد من بولندا في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر. (طالع التفاصيل)
وقال الشهري عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "قدمنا مستوى مشرف ولم يحالفنا الحظ خلال المواجهة".
وأضاف "إذا سجلنا ركلة الجزاء لكان سيناريو المباراة تغير تماما".
وأتم تصريحاته "لا يزال أمامنا مباراة أخرى، نستطيع الفوز والتأهل للدور المقبل".
وأهدر سالم الدوسري نجم السعودية ركلة جزاء تصدى لها تشيزني حارس بولندا.
تعرف على سيناريوهات تأهل السعودية للدور الثاني من هنا.
video:1
نرشح لكم
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول مهاجم ألمانيا: نأمل أن تسير الأمور في صالحنا بالجولة الأخيرة بيريزيتش: لعبت كرة القدم من أجل كأس العالم.. ودي بروين ومودريتش أفضل لاعبي الوسط
أخر الأخبار
فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني 23 دقيقة | قطر 2022