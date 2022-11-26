كأس العالم – الشهري: إذا سجلت السعودية ركلة الجزاء لتغيرت النتيجة ضد بولندا

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

صالح الشهري - بولندا والسعودية - كأس العالم 2022

يرى صالح الشهري مهاجم منتخب السعودية أن ركلة الجزاء التي أهدرها الأخضر غيرت نتيجة المباراة أمام بولندا.

وخسر منتخب السعودية بثنائية دون رد من بولندا في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر. (طالع التفاصيل)

وقال الشهري عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "قدمنا مستوى مشرف ولم يحالفنا الحظ خلال المواجهة".

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وأضاف "إذا سجلنا ركلة الجزاء لكان سيناريو المباراة تغير تماما".

وأتم تصريحاته "لا يزال أمامنا مباراة أخرى، نستطيع الفوز والتأهل للدور المقبل".

وأهدر سالم الدوسري نجم السعودية ركلة جزاء تصدى لها تشيزني حارس بولندا.

تعرف على سيناريوهات تأهل السعودية للدور الثاني من هنا.

صالح الشهري السعودية بولندا كأس العالم
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