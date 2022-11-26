انهض يا أخضر

قدم منتخب السعودية كل شيء ولكنه لم يتجاوز عقبة فويتشيك تشيزني وأهدر الفرصة تلو الأخرى ليخسر من بولندا.

وفاز منتخب بولندا على السعودية اليوم السبت بهدفين دون رد في ثاني جولات كأس العالم 2022 في ملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح بيوتر زيلينسكي أهداف المباراة لبولندا في الدقيقة 39.

وأهدر سالم الدوسري فرصة إدراك التعادل للسعودية من ركلة جزاء تصدى لها فويتشيك تشيزني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبولنديين في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة وصل منتخب بولندا للنقطة الرابعة ليتصدر المجموعة مؤقتا.

فيما تجمد رصيد السعودية عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

ويأتي منتخب المكسيك ثالثا بنقطة وحيدة، وأخيرا الأرجنتين رابعا بدون أي نقطة.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين والمكسيك في وقت لاحق من مساء اليوم السبت.

تشكيل المباراة

شهد تشكيل السعودية إجراء مدربه إيرفي رينار ثلاثة تبديلات بمشاركة محمد البريك بدلا من ياسر الشهراني، وعبد الإله العامري بدلا من حسان التمبكتي، وسامي النجعي بدلا من سلمان الفرج.

وفي المقابل دفع سيسلاو ماشنيويز مدرب بولندا بالثنائي الهجومي ليفاندوفسكي وأركاديوس ميليك في تشكيله الأساسي.

ملخص المباراة

بدأ الأخضر السعودي المباراة بأفضل شكل ممكن وانتشر كل لاعبيه فيه وسيطروا على الكرة حتى أن منتخب بولندا لم يكن يشكل أي خطورة ولم يستطع أي من لاعبيه التمرير بأريحية.

وأطلق محمد كنو تسديدة قوية تصدى لها تشيزني في الدقيقة 13.

وتألق صالح الشهري أمام رأسية من كريستيان بيليك وشتتها إلى ركلة ركنية.

وسيطر منتخب السعودية مجددا على المباراة لكن دون خطورة كبيرة على مرمى تشيزني.

وبينما كان المنتخب السعودي يحاول الوصول لشباك بولندا فوجئ بهدف أول للأخير بعد صناعة من ليفاندوفسكي حاول الدفاع تشتيتها لكن سدد زيلينسكي الكرة بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع عرقل بيليك نظيره الشهري واضطر الحكم لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو ليمنح ركلة جزاء للسعودية.

لكن الدوسري الذي نفذ الركلة سددها وتصدى له تشيزني وتابع الكرة محمد البريك لكن تصويبته تصدى لها مجددا الحارس البولندي.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 55 أرسل سالم الدوسري بينية ولكن نواف العابد لم يسدد وتلاها تسديدة من سالم لكن تصدى لها تشيزني وفي النهاية ذهبت الكرة لخارج الملعب.

ومن هجمة مرتدة سريعة أنقذت العارضة منتخب السعودية من هدف ثان بعد رأسية قوية من ميليك في الدقيقة 63.

وعقب ثلاث دقائق تصدى القائم تلك المرة لهدف محقق من ليفاندوفسكي.

وسدد عبد الإله المالكي كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

ولكن بعدها بدقائق أخطأ المالكي نفسه في تسلم الكرة ليخطفها ليفاندوفسكي منه وسدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لبولندا في الدقيقة 82.

حاول منتخب السعودية تسجيل هدفا على الأقل في الدقائق المتبقية من اللقاء لكن تسديداته إما تصدى لها تشيزني أو ذهبت لخارج الملعب.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز بولندا بهدفين دون رد.