كأس العالم - لاعب السعودية: فعلنا كل شيء وخسرنا أمام بولندا

يرى عبد الرحمن عبود لاعب منتخب السعودية أن الفريق الأخضر قدم كل شيء خلال مباراة بولندا رغم الخسارة.

وخسر منتخب السعودية بثنائية دون رد من بولندا في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر. (طالع التفاصيل)

وقال عبود عقب المباراة: "الجمهور الذي حضر المباراة شجع اللاعبين ولم يقصر معنا".

وأضاف "فعلنا كل شيء ولكن هذه كرة القدم وطبيعي أن تلعب جيدا وتخسر".

وأكمل "حاولنا تعديل النتيجة في الشوط الثاني ولكن التوفيق لم يكن حليفنا وأهدرنا الكثير من الفرص".

وأتم تصريحاته "الأمور إيجابية في المنتخب وسنحاول التعويض في المباراة المقبلة من أجل التأهل".

تعرف على سيناريوهات تأهل السعودية للدور الثاني من هنا.

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