ياسين مرياح: الحظ حرمنا من الفوز على أستراليا

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 15:37

كتب : FilGoal

ياسين مرياح

يرى ياسين مرياح مدافع منتخب تونس أن فريقه عانى من عدم التوفيق خلال مواجهة أستراليا.

وقال مرياح عبر "الكأس" القطرية: "كنا نتمنى تحقيق الفوز لتسهيل مهمتنا في التأهل للدور المقبل. أضاعنا الشوط الأول ولم نقدم المطلوب واستقبلنا هدف. حاولنا الرجوع في الشوط الثاني وأهدرنا عديد من الفرص".

وأضاف "الحظ لم يحالفنا في أكثر من فرصة وحرمنا من تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل وهذه هي كرة القدم عندما تهدر شوطا عليك أن تدفع الثمن".

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وشدد "قدمنا مباراة كبيرة أمام الدنمارك وكنا نمني النفس بالحصول على 3 نقاط أمام أستراليا لكن لم نستطع وعلينا التركيز في المباراة المقبلة أمام فرنسا".

الفوز رفع رصيد أستراليا للنقطة الثالثة ليتساوى مع منتخب فرنسا ويليهما تونس والدنمارك بنقطة وحيدة في المجموعة الرابعة.

المنتخب التونسي فشل في تسجيل أول أهدافه في كأس العالم 2022 بعد خوض مباراتي الدنمارك وأستراليا.

وتعادل منتخب تونس ضد الدنمارك سلبيا قبل الخسارة من أستراليا بهدف دون رد.

وتلعب فرنسا ضد الدنمارك اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

ويلتقي منتخب تونس ضد فرنسا بينما تلعب أستراليا ضد الدنمارك في الجولة الأخيرة.

منتخب تونس منتخب أستراليا
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