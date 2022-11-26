ساسي: ربما بالغنا في الاحتفال بعد الدنمارك.. وسنقاتل على فرصنا أمام فرنسا

ظهر فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس محبطا بعد الخسارة أمام الدنمارك، مشددا على أن نسور قرطاج سيتمسكون بالأمل حتى اللحظة الأخيرة رغم المواجهة الصعبة.

وخسر منتخب تونس مباراته الثانية في المجموعة أمام أستراليا بهدف دون مقابل.

وقال ساسي في تصريحات لقناة الكأس بعد المباراة: "ما دام هناك أمل فبالتأكيد سنحاول، خسرنا مباراة ولكن ما زال أمامنا مواجهة أخيرة. سنلعب لآخر لحظة".

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وأضاف "قدمنا مباراة جيدة أمام الدنمارك، من الممكن القول أن الفرحة كانت أكثر من اللازم من اللاعبين أو الجماهير. لم نقدم المنتظر خلال أول نصف ساعة، ثم بعد استقبال الهدف خلقنا عددا من الفرص وكنا الفريق الأفضل. حاولنا أن نسجل ولكن التوفيق لم يكن بجانبنا".

وتابع "الهزيمة قاسية بالطبع، الجماهير التونسية كانت تحلم بالفوز. نعتذر لهم ولأنفسهم".

وأتم "نعد الجماهير بأن نلعب بتركيز وروح أكبر ونقدم كل ما لدينا ونحاول أن نسعدهم بالفوز حتى وإن كانت المباراة صعبة، وإذا لم نصعد فنكون قد دافعنا عن حظوظنا حتى اللحظة الأخيرة".

ويلعب منتخب تونس أمام فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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