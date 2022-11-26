ساسي: ربما بالغنا في الاحتفال بعد الدنمارك.. وسنقاتل على فرصنا أمام فرنسا

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

أوليفر كاسكاو - فرجاني ساسي

ظهر فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس محبطا بعد الخسارة أمام الدنمارك، مشددا على أن نسور قرطاج سيتمسكون بالأمل حتى اللحظة الأخيرة رغم المواجهة الصعبة.

وخسر منتخب تونس مباراته الثانية في المجموعة أمام أستراليا بهدف دون مقابل.

وقال ساسي في تصريحات لقناة الكأس بعد المباراة: "ما دام هناك أمل فبالتأكيد سنحاول، خسرنا مباراة ولكن ما زال أمامنا مواجهة أخيرة. سنلعب لآخر لحظة".

أخبار متعلقة:
كرنفال في الجول – أحد أعضاء "الفوضى السعيدة".. ميتشيل دوك يُسقط تونس سيناريوهات تأهل تونس لدور الـ16 من كأس العالم.. هديتان وانتصار على فرنسا تشكيل بولندا – ليفاندوفسكي وميليك يقودان الهجوم ضد السعودية نسر بلا مخالب

اقرأ: كأس العالم – تونس.. نسر يعاني من انفصام

وأضاف "قدمنا مباراة جيدة أمام الدنمارك، من الممكن القول أن الفرحة كانت أكثر من اللازم من اللاعبين أو الجماهير. لم نقدم المنتظر خلال أول نصف ساعة، ثم بعد استقبال الهدف خلقنا عددا من الفرص وكنا الفريق الأفضل. حاولنا أن نسجل ولكن التوفيق لم يكن بجانبنا".

وتابع "الهزيمة قاسية بالطبع، الجماهير التونسية كانت تحلم بالفوز. نعتذر لهم ولأنفسهم".

وأتم "نعد الجماهير بأن نلعب بتركيز وروح أكبر ونقدم كل ما لدينا ونحاول أن نسعدهم بالفوز حتى وإن كانت المباراة صعبة، وإذا لم نصعد فنكون قد دافعنا عن حظوظنا حتى اللحظة الأخيرة".

ويلعب منتخب تونس أمام فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

اقرأ: سيناريوهات صعود تونس لدور الـ16 من كأس العالم

قطر 2022 كأس العالم أستراليا تونس
نرشح لكم
مؤتمر فليك: علينا إظهار ردة فعل أمام إسبانيا.. ولهذا حضرت للمؤتمر وحدي كأس العالم – تشيزني يتصدى لركلة جزاء الدوسري ويحرمه من معادلة رقم تاريخي ياسين مرياح: الحظ حرمنا من الفوز على أستراليا مدرب تونس: أستراليا سجلت من فرصة وحيدة.. ولم نستغل ما قدمناه أمام الدنمارك سيناريوهات تأهل تونس لدور الـ16 من كأس العالم.. هديتان وانتصار على فرنسا نسر بلا مخالب مباشر كأس العالم – بولندا (1) - (0) السعودية.. القائم ينقذ الأخضر من هدف ليفاندوفسكي كرنفال في الجول – أحد أعضاء "الفوضى السعيدة".. ميتشيل دوك يُسقط تونس
أخر الأخبار
تشكيل المصري – ثلاثي دفاعي ومروان حمدي يقود الهجوم أمام الزمالك 12 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فليك: علينا إظهار ردة فعل أمام إسبانيا.. ولهذا حضرت للمؤتمر وحدي 28 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم – تشيزني يتصدى لركلة جزاء الدوسري ويحرمه من معادلة رقم تاريخي 29 دقيقة | قطر 2022
تشكيل الزمالك – أوباما يقود الهجوم ضد المصري.. وتواجد إمام عاشور 30 دقيقة | الكرة المصرية
ياسين مرياح: الحظ حرمنا من الفوز على أستراليا 54 دقيقة | قطر 2022
دوري الدرجة الثانية - ياسر رضوان يرفع عدد المدربين الراحلين إلى 25 ساعة | الدرجة الثانية
مدرب تونس: أستراليا سجلت من فرصة وحيدة.. ولم نستغل ما قدمناه أمام الدنمارك ساعة | قطر 2022
ساسي: ربما بالغنا في الاحتفال بعد الدنمارك.. وسنقاتل على فرصنا أمام فرنسا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط