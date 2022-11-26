سيناريوهات تأهل تونس لدور الـ16 من كأس العالم.. هديتان وانتصار على فرنسا

خسر منتخب تونس أمام أستراليا اليوم السبت بهدف دون رد ليضعف آماله في التأهل لدور الـ16 من كأس العالم 2022.

والتقى منتخب أستراليا بمنافسه تونس في ملعب الجنوب في ثاني جولات المونديال القطري ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتجمد رصيد نسور قرطاج عند نقطة وحيدة ليحتلوا المركز الرابع والأخير في المجموعة فيما يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني بثلاث نقاط.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة بفارق الأهداف ومباراة أقل من أستراليا.

فيما يأتي منتخب الدنمارك ثالثا بنقطة وحيدة ومن مباراة واحدة.

وسيلتقي منتخب فرنسا بمنافسه الدنمارك في ملعب 974 في وقت لاحق من مساء اليوم السبت.

فكيف يتأهل منتخب تونس لدور الـ16؟

في البداية يحتاج منتخب تونس لفوز فرنسا على الدنمارك.

لماذا ليس العكس؟

لأن لو انتصر منتخب الدنمارك على فرنسا سيصل للنقطة الرابعة وسيصبح الموقف أكثر تعقيدا في الجولة الأخيرة أمام فرنسا التي وقتها ستخوض المباراة بكامل قوتها الضاربة.

أما حال فوز فرنسا وضمان تأهلها رسميا لدور الـ16 فإن موقف المجموعة سيكون كالتالي:

فرنسا 6 نقاط

أستراليا 3 نقاط

الدنمارك نقطة

تونس نقطة

في الجولة الأخيرة حينها سيحتاج منتخب تونس للفوز بأي شكل على فرنسا ليصل للنقطة الرابعة مع تعادل أستراليا والدنمارك أو حتى فوز المنتخب الأوروبي.

ووقتها سينتظر منتخب تونس النظر لفارق الأهداف بينه وبين من سيصل معه للنقطة الرابعة لتحديد المتأهل لدور الـ16.

وحتى الآن فإن منتخب تونس لم يسجل أهدافا واستقبل هدفا.

وأستراليا سجلت هدفين واستقبلت 4.

أما الدنمارك فلم تسجل أو تستقبل لتعادلها في الجولة الأولى مع تونس سلبيا بدون أهداف.

لكن ماذا لو تعادل منتخب فرنسا مع الدنمارك؟ سيصبح موقف المجموعة كالتالي:

فرنسا 4 نقاط

أستراليا 3 نقاط

الدنمارك نقطتين

تونس نقطة

وقتها ستصبح المجموعة نارية ويمكن أن تتأهل تونس لو فازت على فرنسا وبفارق أهداف جيد، ويتم إقصاء حاملي اللقب لو فاز منتخب أستراليا على الدنمارك أو العكس.

ووقتها سيصبح كل فريق في رصيده نقاطا كالتالي:

تونس 4 نقاط يشترط فارق أهداف أكثر من فرنسا

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أستراليا 6 نقاط لو فاز على الدنمارك

الدنمارك 5 نقاط لو فاز على أستراليا

فرنسا 4 نقاط لو خسر من تونس

لكن لو فاز منتخب تونس وتعادل أستراليا والدنمارك فسيكون هناك ثلاثة فرق في رصيدهم 4 نقاط.

وفي ذلك الوقت نحتسب مباريات الثلاثي بين بعضهم البعض والتي ستكون نتائجها كالتالي:

تونس 3 نقاط

فرنسا 3 نقاط

أستراليا 3 نقاط

وذلك لأن كل منهم فاز على بعضه البعض.

وحينها سننظر لفارق الأهداف الكلي ثم فارق الأهداف المسجلة.