يحيى جبران: جاهزون لمواجهة بلجيكا.. وهدفنا التأهل للدور الثاني

قال يحيى جبران لاعب منتخب المغرب إنه يتمنى أن يظهر فريقه بشكل مغاير في مواجهة بلجيكا عن لقاء كرواتيا السابق.

يحيى جبران النادي : الوداد الرياضي المغرب

ويواجه منتخب المغرب منافسه بلجيكا غدا الأحد في ملعب الثمامة في ثاني جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتحدث جبران في المؤتمر الصحفي قائلا: "نتمنى الظهور بشكل مغاير لتحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل "جاهزون للمباراة والكل سيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية ورغم صعوبة المباراة لكن علينا القتال لإسعاد الجماهير".

وأردف "سنعمل على اكتساب الثقة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".



































































وكان منتخب بلجيكا فاز على كندا في الجولة الأولى بهدف دون رد، فيما تعادل المغرب سلبيا بدون أهداف مع كرواتيا.

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