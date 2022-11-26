يحيى جبران: جاهزون لمواجهة بلجيكا.. وهدفنا التأهل للدور الثاني

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 13:06

كتب : FilGoal

يحيى جبران قائد الوداد

قال يحيى جبران لاعب منتخب المغرب إنه يتمنى أن يظهر فريقه بشكل مغاير في مواجهة بلجيكا عن لقاء كرواتيا السابق.

يحيى جبران

النادي : الوداد الرياضي

المغرب

ويواجه منتخب المغرب منافسه بلجيكا غدا الأحد في ملعب الثمامة في ثاني جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتحدث جبران في المؤتمر الصحفي قائلا: "نتمنى الظهور بشكل مغاير لتحقيق نتيجة إيجابية".

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وواصل "جاهزون للمباراة والكل سيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية ورغم صعوبة المباراة لكن علينا القتال لإسعاد الجماهير".

وأردف "سنعمل على اكتساب الثقة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".

وكان منتخب بلجيكا فاز على كندا في الجولة الأولى بهدف دون رد، فيما تعادل المغرب سلبيا بدون أهداف مع كرواتيا.

المغرب يحيى جبران بلجيكا كأس العالم
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