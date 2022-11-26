مؤتمر مدرب بلجيكا: المغرب شرس ولكن.. وهذا موقف لوكاكو

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

روبرتو مارتينيز - مدرب بلجيكا

عدد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا نقاط قوة منتخب المغرب قبل لقاء الفريقين المرتقب.

ويلعب المغرب ضد بلجيكا غدا الإثنين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتواجد المغرب مع بلجيكا وكرواتيا وكندا ضمن المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.

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وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي: "نعلم أن مباراة المغرب ستكون صعبة للغاية، لديهم الكثير من المواهب والقدرات في نجومهم، لكنهم ليس لديهم نفس خبرتنا في كأس العالم".

وأضاف "المغرب يلعب بطريقة شرسة جدا ولديه توازن وانضباط ويؤمن بقدراته ولديه قناعة قوية بالفوز".

وكشف "لديهم الكثير من نقاط القوة. يعرفون ما يقوم به جيدا لديه مزيج بين الجودة والاندفاع. يلعبون بطريقة رائعة ولديهم عناصر مميزة في جميع الخطوط".

وواصل "المباراة تتمحور حول من سيسيطر على اللقاء ومن سيستطيع أن يفرض كلمته".

وشدد "أمام كندا لم نكن في أفضل حال بالشوط الأول، ونعلم أن مباراة المغرب ستكون صعبة للغاية، علينا أن نرى إلى أي مدى نستطيع أن نصل".

وحقق منتخب بلجيكا فوزا صعبا على كندا بهدف دون رد سجله ميشي باتشواي بعدما تصدى تيبو كورتوا لركلة جزاء.

موقف لوكاكو

وعن موقف مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو قال مارتينيز: "أتوقع أن يكون لوكاكو جاهزا لمبارة المغرب ما لم يحدث شيء آخر".

وغاب لوكاكو عن أول تدريب لمنتخب بلجيكا بعد وصولهم إلى قطر يوم الجمعة.

ولم يتعاف لوكاكو من إصابة أوتار الركبة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا إذ نجح في تسجيل 68 هدفا في 102 مباراة دولية مع الفريق.

ويتصدر منتخب بلجيكا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط يليه المغرب وكرواتيا بنقطة وحيدة ثم كندا بصفر من النقاط.

منتخب المغرب منتخب بلجيكا
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