مؤتمر الركراكي: الكل انتقد بلجيكا ولكن.. وهذا ما على المغرب القيام به

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 12:26

كتب : FilGoal

وليد الركراكي مدرب المغرب

قال وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب إن منافسه المقبل في كأس العالم 2022، بلجيكا سيظهر أمامهم بوجه مختلف عن ذلك الذي ظهر به ضد كندا.

ويواجه منتخب المغرب منافسه بلجيكا غدا الأحد في ملعب الثمامة في ثاني جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتحدث الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت قائلا: "بالنسبة إلى المباراة لقد رأيتم احتدام المنافسة، ورأينا أن هناك مستوى مختلف ولطالما كانت النتائج مخالفة لما توقعناه".

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وأوضح "راينا أن بلجيكا أرهقتها كندا ولكنها فازت بعد ذلك".

وعن المباراة قال: "تنتظرنا مباراة صعبة سنواجه فريقا مخضرما يلعب سويا منذ 4 أو 5 سنوات مع لاعبين أقوياء ولديهم طموح".

وأكمل "نحن على غرار مباراة كرواتيا سوف نلعب بطريقتنا ونحاول خلق المفاجأة مع معرفتنا أنها مباراة مختلفة عن مواجهة كندا".

وأتم الركراكي تصريحاته "الكل انتقد بلجيكا ولكن اعتقد غدا سيرفعون جودة أدائهم وعلينا كذلك القيام بالأمر ذاته ومداهمتهم وستكون مباراة مختلفة لنا ولهم".

وكان منتخب بلجيكا فاز على كندا في الجولة الأولى بهدف دون رد، فيما تعادل المغرب سلبيا بدون أهداف مع كرواتيا.

المغرب كأس العالم بلجيكا
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