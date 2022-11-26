مؤتمر هازارد: لا أعاني من زيادة الوزن.. وتجاوزنا ما حدث أمام كندا

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

إدين هازارد - بلجيكا - كندا

شدد إيدين هازارد على منتخب بلجيكا على صعوبة مواجهة فريقه أمام المغرب.

ويلعب المغرب ضد بلجيكا غدا الإثنين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال هازارد في المؤتمر الصحفي: " شاهدنا مباراة المغرب مع كرواتيا وكان أداؤه ممتازا. المباراة الأولى تكون دائما صعبة ولكننا تجاوزنا ما حدث أمام كندا".

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وتابع "أنا لست قلقا وواثق في الفريق، وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا الضغط علينا وعلى المغرب. فوزنا يعني التأهل وهم أيضا يريدون تحقيق الفوز الأول." بالتالي الفريقان يعاينان من الضغط هذه كرة القدم".

وواصل "عندما لا تلعب بشكل يعجب الجميع تحصل على الانتقادات، تلك ليست المرة الأولى، لقد عانيت منذ أن كنت في بلجيكا".

وكشف "الطاقم الطبي يتواجد هنا ليدعمني ويدعم جميع اللاعبين، أشعر أنني بخير وسنرى عدد الدقائق التي سأحصل عليها".

وعن زيادة وزنه "لا أعتقد أنني زدت في الوزن، أتدرب وأتمرن حتى أكون جاهزا وذلك هو المهم. أشعر أنني بخير وسنرى عدد الدقائق التي سأحصل عليها".

وحقق منتخب بلجيكا فوزا صعبا على كندا بهدف دون رد سجله ميشي باتشواي بعدما تصدى تيبو كورتوا لركلة جزاء.

ويتواجد المغرب مع بلجيكا وكرواتيا وكندا ضمن المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.

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