هاري كين: في يورو 2020 تعادلنا في المباراة الثانية وتأهلنا للنهائي

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 00:59

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا × أمريكا

يعتقد هاري كين قائد منتخب إنجلترا أن التعادل مع أمريكا في ثاني جولات كأس العالم 2022 ربما يجعل الظروف متشابهة مثلما حدث في يورو 2020.

وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الفريقين، ليرتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط ورصيد أمريكا إلى نقطتين. (طالع التفاصيل)

وقال هاري كين لشبكة "فوكس سبورتس": "نحن على قمة المجموعة، في الصدارة قبل مباراة واحدة لمجموعة صعبة، خاصة أن فارق الأهداف في صالحنا".

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وأضاف "بالطبع نريد الفوز بكل مباراة، لكن اعتقد أن تاريخ كأس العالم أظهر أنها ليست نتيجة دائمة".

وواصل "بالنظر إلى بطولة اليورو، تعادلنا في المباراة الثانية ومن ثم وصلنا إلى النهائي".

وتعادل منتخب إنجلترا في يورو 2020 مع اسكتلندا في الجولة الثانية سلبيا أيضا، وتأهل للنهائي وخسر حينها من إيطاليا بركلات الترجيح.

وتابع "لذلك علينا أن نظل إيجابيين، ونحاول التطور وهذا ما سنفعله".

وأردف "لم يكن أفضل أداء لنا بالطبع، لدينا بعض الأفكار، وأفسحنا المجال للمساحات لكن لم نجد طريقنا لمرمى أمريكا".

وأوضح "الخروج بشباك نظيفة ونقطة يضعنا في صدارة ترتيب المجموعة، إجمالا لعبنا ضد خصم قوي وعلينا المضي قدما".

وتابع "منتخب أمريكا ضغط علينا بشكل قوي، هذا ما جعل الأمور أصعب علينا، هم فريق جيد وعلينا أن نحترمهم".

وأتم "نعلم إنه بإمكاننا أن نلعب أفضل لكن لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم، بعد نتيجة مباراة إيران ظن البعض أن سنتفوق بسهولة على كل خصم".

ويلتقي منتخب إنجلترا مع ويلز في الجولة الأخيرة لحسم صراع التأهل في ظل تشابك موقف المجموعة.

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