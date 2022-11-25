كرنفال في الجول – "بدأ في القرية".. دي يونج رجل مباراة هولندا والإكوادور

حصد فرينكي دي يونج جائزة رجل مباراة هولندا والإكوادور لحساب مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم 2022.

وحسم التعادل نتيجة مباراة بين الفريقين وارتفع رصيدهما لـ 4 نقاط في الصدارة سويا. (طالع التفاصيل)

وأصبح لاعب الهولندي أكثر من أكمل عرقلات في كأس العالم 2022 برصيد 9 أمام الإكوادور.

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ومن بينهم دي يونج الذي بدأ ممارسة كرة القدم في "القرية مع الأصدقاء".

ترعرع في أركيل بجنوب هولندا وهناك بدأ لعب الكرة "لعبت دائما كرة القدم في القرية مع الأصدقاء".

"لقد كانت رياضة استمتعت باللعب عندما لم أضطر للذهاب إلى المدرسة".

جوس بوجرز مدربه الذي اكتشفه في فيليم يصنف دي يونج كلاعب المفضل بسبب "موهبته الطبيعية، فلم يكن على فرينكي التدريب لإظهار كفاءته".

عند بداية مسيرته اختار القميص رقم 21 تكريما لجده الذي ولد في 21 أبريل.

وصف فرينكي نفسه بأنه لاعب "يحب أن يستحوذ على الكرة كثيرا ويمارس الاستحواذ".

ارتبط بـ ميكي كيميني منذ أن كان في فيليم وهي لاعبة هوكي واستمرا سويا حتى تزوجا في يونيو 2022.

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ماذا قدم دي يونج أمام الإكوادور؟

دقائق: 90

لمسات: 85

دقة تمرير: 93%

فوز بصراعات ثنائية: 10 من 15

ارتكاب أخطاء: 1

عرقلات: 9