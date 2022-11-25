فالنسيا يُبطل السحر

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 20:06

كتب : إسلام أحمد

الإكوادور - هولندا

أبطل إينر فالنسيا سحر كودي جاكبو، وحسم التعادل بنتيجة 1-1 مباراة الإكوادور وهولندا في الجولة الثانية من كأس العالم 2022 على ملعب خليفة الدولي.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المنتخبان لـ 4 نقاط في الصدارة سويا، ويأتي منتخب السنغال ثالثا برصيد 3 نقاط، فيما أصبح منتخب قطر المستضيف أول المودعين رسميا بدون رصيد من النقاط.

فالنسيا الذي سجل ثالث أهداف الإكوادور في كأس العالم 2022 وتصدر ترتيب الهدافين، أبطل هدف كودي جاكبو المُلقب بـ "الساحر" في هولندا.

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وأصبح لويس فان جال مدرب هولندا أكثر مدرب يخوض مباريات في كأس العالم دون خسارة برصيد 6 انتصارات و3 تعادلات، متساويا مع فيتورو بوزو مدرب إيطاليا السابق (8 فوز وتعادل واحد).

التشكيل

أجرى جوستافو ألفارو مدرب الإكوادور ولويس فان جال مدرب هولندا تغييرات على التشكيل في مباراة اليوم.

في الإكوادور تغيرت الخطة من 4-4-2 إلى 3-4-3، وبدأ جاكسون بوروزو كمدافع ثالث.

أما هولندا، فأجريت 3 تغييرات، فتواجد يوليان تيمبر ودافي كلاسين وتون كوبمينرس في التشكيل الأساسي للمواجهة في مكان ماتياس دي ليخت وستيفن بيرجويس وفينسنت يانسن.

وصف المباراة

لم نحتج سوى 5 دقائق فقط لنشهد أول أهداف اللقاء.

تمريرة من دافي كلاسين، ثم تسديدة من على حدود منطقة الجزاء من كودي جاكبو سكنت شباك الإكوادور.

هدف هو الثاني للساحر الهولندي في المونديال بعدما افتتح التسجيل في اللقاء الماضي ضد السنغال.

ولأول مرة تهتز شباك الإكوادور منذ مارس الماضي إذ حافظ الفريق على نظافة في آخر 7 مباريات.

الدقائق التالية بعد الهدف الأول عرفت استحواذا برتقاليا لكن دون استغلال أمثل.

في الدقيقة 25 بدأت الاستفاقة الهجومية الإكوادورية بمحاولات غير مكتملة خاصة من الجهة اليسرى عن طريق بيرفس إستوبينيان.

في الدقيقة 33 تصدى أندريس نوبيرت حارس هولندا لتسديدة قوية من إينر فالنسيا.

واستطاع إستوبينيان أن يسجل هدفا بتسديدة قوية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول لكن الحكم مصطفى غربال ألغاه بداعي وجود تسلل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطواحين الهولندية.

الشوط الثاني

أجرى لويس فان جال تغييرا ببداية الشوط الثاني بمشاركة ممفيس ديباي بدلا من ستيفن بيرجفاين.

انعكست الأوضاع مع بداية الشوط الثاني، لصالح الإكوادور وبعد 4 دقائق فقط استطاع إينر فالنسيا من تسجيل هدف التعادل.

تسديدة من إستوبينيان ارتدت من يد الحارس وأسكنها فالنسيا في الشباك، هدف لم يُلغى تلك المرة وأكدت تقنية الفيديو صحته.

وأصبح فالنسيا أول لاعب من أمريكا الجنوبية يسجل 6 أهداف متتالية لمنتخب بلاده في كأس العالم، والرابع بشكل عام بعد البرتغالي إيزيبيو والإيطالي باولو روسي والروسي أوليج سالينكو.

ومنذ نسخة 2014 يعد فالنسيا هو هداف كأس العالم بالتساوي مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو برصيد 6 أهداف.

في الدقيقة 60 منعت العارضة تسديدة قوية من جونزالو بلاتا من داخل منطقة الجزاء.

وكاد جاكبو في الدقيقة 72 أن يسجل هدفا رائعا بتسديدة من فوق الحارس (لوب) لكن كرته مرت بجوار القائم ثم رفع الحكم المساعد راية التسلل.

الدقائق التالية مرت دون أي خطورة لتنتهي المباراة بالتعادل.

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