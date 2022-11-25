على عكس إمبولو.. مهاجم المكسيك سيحتفل إذا سجل أمام الأرجنتين

سيحتفل روجيلو فونيس موري مهاجم منتخب المكسيك حال هز شباك الأرجنتين في كأس العالم 2022.

المهاجم الأرجنتيني البالغ 30 عاما حصل على الجنسية المكسيكية مؤخرا ولعب بالفعل لمنتخب المكسيك.

وقال فونيس موري في تصريحات نقلها موقع radiosudamericana: "سأحتفل بالتأكيد مع إطلاق صرخة مجنونة، تسجيل هدف في كأس العالم حلم وأن يكون ذلك ضد الأرجنتين سيكون رائعا".

موري مهاجم مونتيري المكسيكي وهدافه التاريخي خاض مباراة دولية وحيدة بقميص الأرجنتين جاءت ضد البرازيل في 2012.

وفي 2015 انتقل لصفوف مونتيري المكسيكي حتى يومنا هذا، وبعد 5 أعوام تحصل على الجنسية المكسيكية وفي 2021 حصل على موافقة فيفا لتمثيل منتخب "تريكولور".

وخاض أول مباراة له مع المكسيك ضد نيجيريا وسجل في الفوز بنتيجة 4-0، كما شارك في كأس الذهبية 2021 وخسر النهائي ضد أمريكا.

ويمتلك موري 16 مباراة دولية وسجل 6 أهداف بقميص ممثل أمريكا الشمالية.

ويلعب روميرو فونيس موري توأم روجيلو لفريق كروز أزول المكسيكي ولعب لمنتخب الأرجنتين 26 مباراة دولية.

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وفي حال سجل فونيس موري واحتفاله سيكون رد فعله مغايرا لما فعله بريل إمبولو مهاجم سويسرا أمام الكاميرون.

إمبولو سجل هدف فوز سويسرا على الأسود الكاميرونية، ورفض الاحتفال بالهدف لأنه وُلد في الكاميرون قبل السفر في سن صغيرة إلى سويسرا وتمثيل منتخب بلادها لاحقا. (طالع التفاصيل)

الأرجنتين خسرت من السعودية بنتيجة 2-1 وتعادلت المكسيك سلبيا مع بولندا في الجولة الأولى.