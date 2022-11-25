على عكس إمبولو.. مهاجم المكسيك سيحتفل إذا سجل أمام الأرجنتين

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 19:12

كتب : FilGoal

روجيلو فونيس موري

سيحتفل روجيلو فونيس موري مهاجم منتخب المكسيك حال هز شباك الأرجنتين في كأس العالم 2022.

المهاجم الأرجنتيني البالغ 30 عاما حصل على الجنسية المكسيكية مؤخرا ولعب بالفعل لمنتخب المكسيك.

وقال فونيس موري في تصريحات نقلها موقع radiosudamericana: "سأحتفل بالتأكيد مع إطلاق صرخة مجنونة، تسجيل هدف في كأس العالم حلم وأن يكون ذلك ضد الأرجنتين سيكون رائعا".

أخبار متعلقة:
مؤتمر لاعب بولندا: ليفاندوفسكي لديه أهدافه الفردية ولكن بي إن: الإصابة تحرم المغرب من مزراوي أمام بلجيكا مؤتمر تاتا مارتينو: أنا أرجنتيني ولكني أعمل من أجل المكسيك.. وسأفعل المستحيل مؤتمر لوزانو: فوز السعودية على الأرجنتين يحفزنا.. وعلينا التحكم في مصيرنا

موري مهاجم مونتيري المكسيكي وهدافه التاريخي خاض مباراة دولية وحيدة بقميص الأرجنتين جاءت ضد البرازيل في 2012.

وفي 2015 انتقل لصفوف مونتيري المكسيكي حتى يومنا هذا، وبعد 5 أعوام تحصل على الجنسية المكسيكية وفي 2021 حصل على موافقة فيفا لتمثيل منتخب "تريكولور".

وخاض أول مباراة له مع المكسيك ضد نيجيريا وسجل في الفوز بنتيجة 4-0، كما شارك في كأس الذهبية 2021 وخسر النهائي ضد أمريكا.

ويمتلك موري 16 مباراة دولية وسجل 6 أهداف بقميص ممثل أمريكا الشمالية.

ويلعب روميرو فونيس موري توأم روجيلو لفريق كروز أزول المكسيكي ولعب لمنتخب الأرجنتين 26 مباراة دولية.

تعرّف على كل شيء يخص لاعبي المكسيك ومديرهم الفني من كرنفال كأس العالم.

وفي حال سجل فونيس موري واحتفاله سيكون رد فعله مغايرا لما فعله بريل إمبولو مهاجم سويسرا أمام الكاميرون.

إمبولو سجل هدف فوز سويسرا على الأسود الكاميرونية، ورفض الاحتفال بالهدف لأنه وُلد في الكاميرون قبل السفر في سن صغيرة إلى سويسرا وتمثيل منتخب بلادها لاحقا. (طالع التفاصيل)

الأرجنتين خسرت من السعودية بنتيجة 2-1 وتعادلت المكسيك سلبيا مع بولندا في الجولة الأولى.

المكسيك الأرجنتين كأس العالم 2022 روجيلو فونيس موري
نرشح لكم
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات مباشر كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. جوووووووول ميلينكوفيتش سافيتش مهاجم ألمانيا: نأمل أن تسير الأمور في صالحنا بالجولة الأخيرة بيريزيتش: لعبت كرة القدم من أجل كأس العالم.. ودي بروين ومودريتش أفضل لاعبي الوسط
أخر الأخبار
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم 11 دقيقة | قطر 2022
فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني 19 دقيقة | قطر 2022
غلق الاشتراك في أضخم ماراثون في مصر بـ الأهرامات يوم 30 نوفمبر 38 دقيقة | رياضات أخرى
أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج 48 دقيقة | قطر 2022
ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا 54 دقيقة | قطر 2022
مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة 56 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات ساعة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. جوووووووول ميلينكوفيتش سافيتش ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط